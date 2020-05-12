Алексей Цыденов: «Минус запреты, плюс ответственность»

Глава Бурятии рассказал об условиях снятия ограничений в республике



В Бурятии подготовлен и в ближайшее время будет издан республиканский указ, в котором будут подробно расписаны правила и условия снятия антикоронавирусных ограничений. Об этом заявил сегодня глава республики Алексей Цыденов в своем обращении к населению региона.



«Большая часть ограничений, связанная с новой коронавирусной инфекцией, снимается, - отметил он. - Это стало возможным в связи с тем, что приняты предупредительные мероприятия: подготовлена система здравоохранения, налажена система тестирования, ведется полный учет прибывающих и контактных людей. От нас с вами будет зависеть, как будет развиваться ситуация».



«У нас в республике, конечно, много заболевших. На сегодня это 687 человек. Но 91% из них – это люди, которые не заболели и сами обратились, а те, кого мы выявили самостоятельно. Это контактные лица, которые предварительно уже находятся на самоизоляции. И у них на десятые сутки, как правило, подтверждается диагноз. Они уже не общались, уже не находились в обществе – были изолированы. И высокий показатель превентивного обнаружения привел к тому, что у нас очень мало тяжелобольных, в основном все «легкие» и, в принципе, без симптомов, но уже получающие лечение. Это дает свои результаты. В Бурятии свободны более 40% коечного фонда, который подготовлен под больных COVID-19. Потому что мы находим больных на ранней стадии и лечим, соответственно, нет тяжелых и даже средней тяжести очень мало», - сказал Алексей Цыденов.



«Если мы сейчас снимаем ограничения, то много людей выйдет на улицы, пойдет на работу. Здесь важно, как мы с вами будем соблюдать все правила эпидбезопасности и предписания Роспотребнадзора. Фактически у нас открывается большая часть видов деятельности: стройки, ремонтные мастерские, торговля. Единственно, хотел бы подчеркнуть - торговля непродуктовыми товарами пока разрешается только в торговых залах площадью не более 400 квадратных метров. При улучшении ситуации может быть и больше, но пока открываются магазины площадью не более 400 квадратных метров. Неважно, чем он торгует. Торговля открывается вся. Производство и иные виды деятельности открываются.



Остаются закрытыми виды деятельности, где возможно массовое скопление людей. Театры, кинозалы – закрыты. Бани, сауны – закрыты. Общественное питание – закрыто. Спорт, секции, дополнительное образование пока тоже закрыты. Но все экономические виды деятельности в большей части открываются. Также остаются закрытыми гостиницы и туристические объекты. При этом мы помним о поручении президента России о поддержке и развитии внутреннего туризма. Но решение будет принято не сегодня, немного попозже», - подчеркнул глава республики.



По его словам, «в любом случае сохраняется условие - регистрация на портале «Работающая Бурятия». На сайте знакомитесь с правилами Роспотребнадзора: о функционировании строительных компаний или, соответственно, торговых компаний, или других по специфике. Уведомление обязательно необходимо подать. После этого, пожалуйста, выходите на работу».



«В Бурятии сохраняется требование о том, что жители возрасте старше 65 лет и люди с ослабленным здоровьем остаются дома. Пока риск для них все равно сохраняется. Я обращаюсь, уважаемые наши жители старшего поколения к вам! Вы слышали президента! Вы сами понимаете, какая ситуация. Берегите себя и относитесь ответственно к данной ситуации. И обращаюсь к вашим детям и близким, чтобы они тоже поддерживали вас в этой ситуации», - сказал Алексей Цыденов.



Он обратил внимание на то, что «режим самоизоляции, конечно, сказался на доходах людей, на ваших доходах, но президент вчера принял еще целый комплекс мер поддержки. В первую очередь, для семей с детьми. Теперь на детей до трех лет выплаты по 5000 рублей в течение трех месяцев получает каждая семья, каждый ребенок. Не только те, кто имеет право на материнский капитал, а каждый ребенок».



«Выплаты от трех до семи лет на детей: не как планировалось раньше с 1 июля, а с 1 июня. И за весь прошедший период: с января по июнь – за прошедшие полгода разом, а это более 30 тысяч рублей. Еще: семьи, в которых есть дети от трех до 15 лет включительно, могут заявиться на единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Это беспрецедентные меры поддержки.



Плюс президент объявил меры поддержки бизнесу, в котором сохраняют рабочие места. Меры нацелены именно на то, чтобы сохранить работников, чтобы сохранить их зарплаты. Таким предприятиям предоставляется кредит. И при соблюдении условия сохранения своих работников, данный кредит потом еще и списывается – его гасит государство. То есть, поддержка от государства беспрецедентная. Ни в 2009 году, ни в 2014 году, ни в 2015 году, ни во все наши предыдущие кризисы такие меры не принимались. Сейчас они не только принимаются, они очень быстро реализуются», - подчеркнул глава республики.



«Но если мы с вами будем нарушать режимы, не будем соблюдать правила, которые предписывает Роспотребнадзор, то у нас будет ухудшаться ситуация. И этих мер поддержки будет недостаточно. Все-таки, каждый должен иметь работу, каждый должен иметь стабильный доход. Для этого я вас всех прошу соблюдать правила безопасности: использовать маски, перчатки, общение свести к минимуму.В общем, уважаемые земляки, живем правильно, действуем правильно, работаем правильно, тогда все у нас получится, вместе справимся! Но только вместе - если каждый сам будет вести себя ответственно», - заключил Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru

