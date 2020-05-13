Запах как защита

Отключение горячей воды у нас в стране – добрая традиция. А традиции надо соблюдать





ТГК-14 заботится о нас. Вот вы думаете, почему они горячую воду отключили раньше срока? Потому что им так захотелось? Нет! Схема проста: вы не моетесь, а потом грязные и вонючие боитесь выходить на улицу. Таким образом избегаете контакта с коронавирусными больными. Самоизоляция по обонятельному признаку.

Жители Улан-Удэ возмутились тем, что горячую воду отключили 10 мая, а не 12, как было обещано. Мол, а как же нам мыться и все такое. Но зачем вам мыться, спросят нас коммунальщики. На дискотеку собрались что ли?! Дома можно и повонять. А на улице – пандемия.И вообще, отключение горячей воды у нас в стране – добрая традиция. А традиции надо соблюдать. Это уже, можно сказать, часть нашей культуры – несколько недель в году греть воду в тазике. Опять же из-за использования кипятильников растет плата за электричество, которое тоже производит ТГК-14. То есть все довольны и счастливы. Ладно, может быть, не все… Но коммунальщики и энергетики – точно.Так что давайте все дружно хором скажем ТГК-14: «Спасибо за наше немытое детство!». Если бы не они, мы бы ходили чистые и зараженные. И никакой аутентичности российской глубинки с запахом труда и Первомая.Нарисовал Укусика Покусай