В Северобайкальске будут судить лжетеррориста

Он передал ложное сообщение о готовящемся взрыве на вокзале



Байкальская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Северобайкальска, которому инкриминируется «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге (…), совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры» (статья 207 УК РФ ).



В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал в линейный отдел полиции на транспорте заведомо недостоверную информацию о готовящемся акте терроризма на железнодорожном вокзале Северобайкальска.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Фото: РЖД

