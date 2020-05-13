13.05.2020
В Северобайкальске будут судить лжетеррориста

В Северобайкальске будут судить лжетеррориста

Он передал ложное сообщение о готовящемся взрыве на вокзале

Байкальская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя  Северобайкальска, которому инкриминируется «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге (…), совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры» (статья 207 УК РФ ).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал в линейный отдел полиции на транспорте заведомо недостоверную информацию о готовящемся акте терроризма на железнодорожном вокзале  Северобайкальска.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Фото:  РЖД
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