В Бурятию прибыли четыре автомобиля скорой медицинской помощи

Это первая партия из 11 автомобилей, закупленных для республики в рамках исполнения поручения президента России

Служба медицины катастроф Бурятии получила четыре машины скорой помощи класса «С», которые повысят качество и доступность медицинского обслуживания жителей столицы и районов республики.Ключи от новых машин санитарам-водителям Территориального центра медицины катастроф вручил глава Бурятии Алексей Цыденов.Это первая партия из 11 автомобилей, закупленных для республики в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации обеспечить медицинские учреждения в регионах техникой и оборудованием для готовности к приему больных с новой коронавирусной инфекцией, данного 30 марта на совещании с полномочными представителями в федеральных округах.«В рамках борьбы с COVID-19 нам постоянно оказывается федеральная помощь, федеральная поддержка. И сегодня пришла первая партия машин скорой помощи класса «С», реанимобили, полностью укомлектованные необходимым оборудованием для того, чтобы можно было с первой минуты оказывать помощь пациенту: и на месте, и в дороге, чтобы пострадавшие максимально быстро получали помощь. Это только первые четыре машины, будут еще семь машин. Помощь идет постоянно. Нам 400 млн рублей правительство России выделило на оборудование больниц, подготовку коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, 90 млн рублей направил Дальневосточный федеральный округ для закупки средств защиты – все это идет в рамках поручений президента России. Отдельно по президентскому поручению в республику пришли 43 млн рублей на доплаты медицинским работникам. У нас уже 2183 человека получили средства на карту. И это внимание, которое оказывается президентом всем медицинским работникам, всей отрасли здравоохранения, безусловно, чувствуется, и все поступает оперативно и быстро», - отметил Алексей Цыденов на церемонии вручения ключей.Общая стоимость 11 машин составляет 46,9 млн рублей. В республику будет направлено восемь машин производства компания «Форд Соллерс Елабуга» стоимостью 4,3 млн рублей каждая, и три - автомобильного завода ГАЗ стоимостью 4,07 млн рублей за единицу.Автомобиль скорой медицинской помощи класс «С» (реанимобиль) - предназначен для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. Реанимобили укомплектованы медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения для оказания специализированной анестезиолого-реанимационной медицинской помощи.«Такое оснащение необходимо для обеспечения работы бригад экстренного реагирования, которые, как правило, работают с наиболее тяжелой категорией пациентов: при различных травмах, повреждениях, при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. С использованием этих машин мы будем проводить, в том числе, медицинскую эвакуацию из наших районов тяжелых пациентов. Сегодня около 70% пациентов по реанимационному профилю эвакуируем с использованием такого класса автомобилей. Они позволяют улучшить качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи», - рассказал главный врач Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.В целях повышения доступности и качества оказания экстренной медицинской помощи Бурятии за последние три года распределено 66 карет скорой помощи, закупленных на федеральные средства. А в июне прошлого года для служб неотложной медицинской помощи сельских амбулаторий и ФАПов шести районов республики закуплено шесть единиц санитарного транспорта - автомобили «УАЗ» на средства резервного фонда правительства республики.Фото: egov-buryatia.ru