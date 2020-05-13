В Бурятии 90-летнюю женщину признали вдовой участника войны

Теперь пенсионерка сможет получить социальную поддержку







В Улан-Удэ прокуратура провела проверку по обращению 90-летней горожанки о признании за ней статуса вдовы участника Великой Отечественной войны.

Пенсионерка являлась супругой участника войны, скончавшегося в 1991 году. Согласно архивным документам, он был мобилизован военкоматом в ноябре 1943 года. 16-летним юношей принимал участие в обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий. При жизни удостоверение участника войны не получал, поскольку Федеральный закон «О ветеранах» приняли только в 1995 году.По результатам проверки прокуратура направила в суд иск с требованием признать вдову членом семьи умершего участника войны и обязать Минсоцзащиты Бурятии выдать пенсионерке соответствующее удостоверение.Суд иск прокурора удовлетворил. Женщине выдано удостоверение и предоставляются меры социальной поддержки, сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»