Якутского «шамана» Габышева доставили в психбольницу

По словам юриста Алексея Прянишникова, мужчине могут назначить экспертизу в стационаре



Сотрудники полиции и спецназа ОМОН принудительно доставили якутского «шамана» Александра Габышева в психиатрическую больницу. Об этом



«В последние дни у Габышева пытались взять тест на коронавирус. Он отказывался, поскольку был на самоизоляции и считал, что для тестов отсутствуют основания. В итоге сегодня в его квартиру ворвались силовики и доставили Габышева в психиатрическую больницу», - сказал Прянишников. По его словам, «шаману» могут назначить принудительную психиатрическую экспертизу в стационаре.



В сентябре прошлого года Габышева отпустили под подписку о невыезде по уголовному делу по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Согласно постановлению, «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности». В постановлении суда говорится, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям. Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Позже подписку о невыезде с «шамана» сняли.



Называющий себя шаманом Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В общей сложности поход должен был продлиться два года, напоминает



Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым осенью прошлого года.



Фото: «Номер один» Сотрудники полиции и спецназа ОМОН принудительно доставили якутского «шамана» Александра Габышева в психиатрическую больницу. Об этом ТАСС сообщил юрист организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, который оказывает Габышеву правовую помощь.«В последние дни у Габышева пытались взять тест на коронавирус. Он отказывался, поскольку был на самоизоляции и считал, что для тестов отсутствуют основания. В итоге сегодня в его квартиру ворвались силовики и доставили Габышева в психиатрическую больницу», - сказал Прянишников. По его словам, «шаману» могут назначить принудительную психиатрическую экспертизу в стационаре.В сентябре прошлого года Габышева отпустили под подписку о невыезде по уголовному делу по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Согласно постановлению, «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности». В постановлении суда говорится, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям. Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Позже подписку о невыезде с «шамана» сняли.Называющий себя шаманом Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В общей сложности поход должен был продлиться два года, напоминает Интерфакс . По пути следования Габышева проводились митинги оппозиции. В Улан-Удэ арест автомобиля Габышева и протест против этого активисты БРО КПРФ пытались использовать для начала бессрочной акции протеста на площади Советов в пользу оспаривания итогов выборов мэра столицы Бурятии.Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым осенью прошлого года.Фото: «Номер один»