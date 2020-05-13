В Бурятии в очередь на расселение из аварийного жилья записали покойника

Прокуратура выявила массу нарушений при реализации госпрограммы





В 2019-2020 г.г. прокуратура Бурятии выявила 69 нарушений закона при реализации программы переселения из аварийного жилья. Внесено 29 представлений, в суды направлено 12 исков. По актам прокурорского реагирования 10 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Так, после вмешательства прокуратуры администрацией Джидинского района расторгнут муниципальный контракт на покупку квартиры, заключенный вопреки требованиям законодательства о защите конкуренции с заместителем руководителя администрации.Пресекались нарушения закона при формировании очередности расселения. Так, созданная при Минстрое Бурятии комиссия давала рекомендации для установления очередности без сведений об общей площади домов и степени износа их коммунальной инфраструктуры. Допускалось неверное определение итогового значения баллов.Администрация Муйского района не проводила надлежащим образом сверку общей площади многоквартирных домов, состоящих в очередности расселения, чиновники не обладали достоверными сведениями о степени износа отдельных домов. Выявлены факты необоснованного включения в действующую очередность умершего гражданина, а также гражданина, ранее получившего социальную выплату по программе переселения.Фото: «Номер один»