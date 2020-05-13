В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 перевалило далеко за 700

Прирост выявленных заболевших коронавирусом за сутки – 49 человек



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 736. Это на 49 больше, чем было во вторник, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 506 случаев.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 231 человек, умерло пять человек. Проходят лечение в стационарах 309 пациентов, на амбулаторном лечении, в пансионате 191 пациент.



Круг контактных лиц составляет 2043 человека, все лабораторно обследованы.



На 13 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 309 больных, из них 30 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении находится 191 больной COVID-19 с легким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 77 человек.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся девять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - один.



В девяти обсерваторах сегодня находятся 473 человека.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1885 человек, с нарастающим итогом – 56 242 человека. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



«У нас в республике, конечно, много заболевших. Но 91% из них – это люди, которые не заболели и сами обратились, а те, кого мы выявили самостоятельно. Это контактные лица, которые предварительно уже находятся на самоизоляции. И у них на десятые сутки, как правило, подтверждается диагноз. Они уже не общались, уже не находились в обществе – были изолированы. И высокий показатель превентивного обнаружения привел к тому, что у нас очень мало тяжелобольных, в основном все «легкие» и, в принципе, без симптомов, но уже получающие лечение. Это дает свои результаты. В Бурятии свободны более 40% коечного фонда, который подготовлен под больных COVID-19. Потому что мы находим больных на ранней стадии и лечим, соответственно, нет тяжелых и даже средней тяжести очень мало», - так оценил накануне ситуацию с коронавирусом глава Бурятии Алексей Цыденов в своем обращении к населению республики.



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