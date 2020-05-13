В Бурятии выплаты медикам за условия COVID-19 идут своевременно

Более 30 млн рублей выплачено из федерального бюджета







В Бурятии выплаты медикам за работу в условиях пандемии COVID-19 произведены своевременно, сообщил минздрав республики.



За апрель из федерального бюджета медицинскому персоналу выплачено стимулирующих выплат на сумму 30,2 млн рублей. За выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам за апрель также выплачено стимулирующих выплат на сумму 13,7 млн рублей.



Из республиканского бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работника, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией за апрель выплачено стимулирующих выплат на сумму 3,7 млн рублей.



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