В Улан-Удэ жильцы дома добиваются запрета пивного магазина

Он сумел избежать закрытия в связи с торговлей продуктами



В Улан-Удэ жильцы дома на бульваре Карла Маркса возмущаются продолжением работы пивного магазина Bank Beer (ИП Бац В.Н.), который находится в многоквартирном доме, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Бурятии.



Людей беспокоит скопление большого количества людей в магазине, нарушения санитарных норм. Жители настаивают, что такое положение дел представляет непосредственную угрозу их жизни и здоровью.



По запросу омбудсмена сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора осмотрели магазин. Установлено, что его работа продолжена в связи с реализацией продуктов, а ограничение объектов розничной торговли продовольственными товарами не предусмотрено.



Вместе с тем, надзорное ведомство установило, что собственник магазина не устранил ранее выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, касающихся системы вентиляции. В связи этим будет рассмотрен вопрос о запрете торговли в этом помещении.



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