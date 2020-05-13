В Бурятии заработали все суды кроме арбитражного

В день открытия не обошлось без очередей





С 12 мая в Бурятии суды возобновили работу в обычном режиме с вызовом участников процессов в залы заседаний, фактически начав рассмотрение дел и материалов всех категорий. Однако в день открытия судов не обошлось без очередей.

Напомним, суды Бурятии еще с 19 марта самыми первыми перешли в режим «самоизоляции», приостановив рассмотрение подавляющего большинства уголовных и гражданских дел. Оставив только неотложные дела, например, по скандальной статье 20.6.1 КоАП РФ (Нарушение режима «самоизоляции»).В это время вся страна еще работала, и уход судов в глухую «самооборону» стал полной неожиданностью для всех. Возможно, что это стало следствием того, что сам 76-летний председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев попал в группу риска по коронавирусу и не хотел подвергать опасности в основном возрастное руководство российских судов. С этого времени большинство судебных дел, как новых, так и уже начатых, просто начали откладывать в долгий ящик.- Странно, полиция и другие правоохранительные органы работали весь этот период, а судьи изолировались и устроили себе фактически выходные за госсчет, - возмущается один из сотрудников МВД Бурятии. - А многие уголовные дела, которые мы с таким трудом расследовали, затягивались, а свидетели тем временем меняли показания.Однако юристы Бурятии полагают, что эти меры оправданы.- Учитывая, что в коридорах и залах заседаний судов во время процессов накапливались сотни людей, а сами здания не приспособлены работать в период эпидемий, эти меры оправданны, - считает адвокат Рита Галицына. – Защищали, прежде всего, посетителей.По словам юриста, несмотря на то, что за полуторамесячный срок изоляции накопилось немало дел, суды со временем с ними справятся: «Нам, и адвокатам, и судьям, не привыкать работать в авральном порядке».Суды в Бурятии планировалось открыть еще в конце апреля, однако ограничения продлили, пока в республику не пришло письмо за подписью гендиректора судебного департамента при Верховном суде РФ Александра Гусева. Последний рекомендовал возобновить работу с 12 мая. При этом отмечена необходимость учета конкретной эпидемиологической обстановки в каждом регионе. В результате суды сегодня открылись с соблюдением, насколько это возможно, социальной дистанции, на входах измеряется температура тела у посетителей. Также в зданиях регулярно обрабатываются все поверхности, а судьи ведут процессы в масках.В первый день работы судов на входах в здания начали скапливаться посетители. Охрана не пропускала людей внутрь через рамки металлоискателей, пока не проверит температуру бесконтактным способом. Часть людей вынуждены были ждать в тамбурах или на улице. Что касается Арбитражного суда, то 12 мая с утра он так и не заработал - все исковые заявления по-прежнему принимают по почте или онлайн, а доступ посетителей ограничен.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»