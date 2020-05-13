В Бурятии ловят щучьих браконьеров

Оперативные группы «Заповедного Подлеморья» и пограничники охраняют весенний нерест

В Бурятии за прошедшую неделю отделом охраны Забайкальского национального парка выявлены факты нарушения природоохранного законодательства. Восьмого мая в результате совместного рейда сотрудники оперативных групп «Сарма» и «Баргузин» в ходе рейда с полицией в местности «Катунь» Чивыркуйского залива озера Байкал при выборке рыболовных сетей задержали двух мужчин - жителей села Катунь и города Ангарска (Иркутская область).Тремя рыболовными сетями задержанные выловили 16 щук и 37 окуней. Составлено определение о возбуждении административного производства и протокол изъятия. В настоящее время проводится административное расследование и устанавливается виновное лицо. Ущерб от незаконного вылова водных биологических ресурсов превысил 48 тыс рублей. Материалы переданы в отделение полиции поселка Усть-Баргузин для возбуждения уголовного дела. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья», объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника.Ранее, шестого мая, в ходе патрулирования территории национального парка сотрудники оперативной группы «Сарма» в лесополосе в 20 метрах от берега Баргузинского залива Байкала (местность «Церковь») обнаружили браконьерский схрон: лодку дюралевую «Прогресс-2», весла деревянные, семь рыболовных сетей производства КНР, две кустарные рыболовные сети, три металлических якоря.В соответствии с правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна на территории Забайкальского национального парка запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов в период, начиная с распаления льда и по 20 июня. Госинспекторы «Заповедного Подлеморья» продолжают круглосуточное патрулирование особо охраняемой природной территории.Аналогичную задачу приходится решать и пограничникам. Полкилометра сетей изъяли они у браконьеров, которые вели добычу рыбу на приграничной с Монголией реке Чикой, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии.Вблизи населенных пунктов Курорт-Киран и Шарагол Кяхтинского района задержаны трое граждан России, рыбачивших на реке с использованием запрещенных орудий лова: сетей и резиновых лодок. У задержанных изъяты 12 рыболовных сетей общей длиной 482 метра и две резиновые надувные лодки. Браконьеры успели выловить 47 рыб различных пород, чем причинили имущественный ущерб государству на сумму более 65 тыс рублей.Браконьеры привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru