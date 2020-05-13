В Иркутске изъяты шесть осетров и 200 кг омуля

Полицейские перекрыли канал реализации икры, осетров и омулей, добытых браконьерами

Сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте пресекли деятельность группы лиц, специализирующихся на незаконном вылове и реализации особо ценных водных биологических ресурсов, которые принадлежат к видам, занесенным в Красную книгу России.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к продаже готовится крупная партия рыбной продукции, добытой браконьерами. В момент сделки на пристани реки Ангары полицейскими были задержаны трое жителей города Иркутска. В их автомобилях обнаружена икра, а также осетры и омули.Возбуждено уголовное дело.Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области и Росгвардией проведены 12 обысков по адресам проживания подозреваемых, в торговых точках и складских помещениях. В общей сложности изъято свыше 300 кг приготовленной к сбыту продукции. В том числе: шесть осетров и 200 кг запрещенного к вылову байкальского омуля, а также более 10 кг черной и омулевой икры. Кроме того, обнаружены орудия лова, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Фото: 38fsvps.ru и baikalproc.ru