В Бурятии в Иволгинском районе тушат сложные пожары

Локализован еще один очаг возгорания на площади 190 гектаров, дотушиваются два очага



В Бурятии сегодня утром в Иволгинском районе продолжаются работы по дотушиванию двух локализованных очагов и тушению лесного пожара на площади 55 гектаров. В районе работают более 200 человек, используются 38 единиц лесопожарной техники, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего за прошедшие сутки в Бурятии велась борьба 14 лесными пожарами в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Иволгинском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах на площади 365 гектаров. С огнем боролись 540 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 111 единиц лесопожарной техники.



В итоге пять лесных пожаров ликвидированы, еще пять очагов в Баргузинском, Кабанском, Иволгинском и Тарбагатайском районах локализованы.



Сегодня продолжается тушение четырех лесных пожаров в Прибайкальском, Иволгинском, Еравнинском и Баунтовском районах и дотушивание локализованных очагов.



Кроме того, в Баунтовском эвенкийском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся две термоточки в труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.



Фото: РАЛХ



