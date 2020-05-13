В Забайкалье выявлено 46 новых случаев COVID-19

«Коронавирусная» статистика в крае благополучнее, чем в Бурятии, но темпы роста уже сопоставимы



В Забайкальском крае за последние сутки выявлено 46 случаев коронавирусной инфекции, 25 из них зарегистрированы в Чите. Всего зафиксировано 432 подтвержденных диагноза, один летальный исход.



В данный момент четыре человека находятся в тяжелом состоянии, один на ИВЛ, 140 полностью выздоровели и выписаны из больниц, Об этом 13 мая сообщили в региональном оперштабе.



Среди заболевших в Забайкалье пневномния развивается у 28%.



К районам, охваченным заболеванием, добавились еще три: Красночикойский, Хилокский, Сретенский. Также случаи зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском, Ононском районах Забайкалья.



Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах и недопущения распространения коронавирусной инфекции в Забайкалье введены цифровые пропуска. Система позволяет сопоставить маршруты передвижения.



Фото пресс-службы министерства здравоохранения Забайкальского края

