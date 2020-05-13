Ветеран войны из Бурятии получил квартиру в Подмосковье

В решении жилищной проблемы ему помогали сенаторы и депутаты Госдумы



В Москве сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев и председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко вручили семье участника Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Новокрещенных ключи от квартиры.



В 2017 году ветеран с женой переехал из Бурятии на постоянное место жительство в Москву. Своей жилплощади в столице не было - жили у родственников, сообщили в Народном Хурале Бурятии.



Иван Николаевич - кавалер орденов Великой Отечественной войны I и II степени, кавалер Ордена Славы III степени, двух медалей «За отвагу», медалей «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Белграда», имеет многочисленные благодарности командования, всю жизнь работал в сельском хозяйстве Бурятии. В ноябре ветерану исполнится 97 лет. Супруга ветерана - Любовь Алексеевна - в годы войны работала в госпитале, ухаживала за ранеными. Ее трудовая деятельность связана с образованием. В трудовой книжке значится одна запись – учительница начальных классов. В июне семья отметит 70-летний юбилей совместной жизни.



Переехавшие в столицу страны ветераны обращались в правительство Москвы и другие инстанции с просьбой решить проблему жилья, но получить квартиру не могли, так как по законодательству им необходимо было проживать в Москве не менее 10 лет. В 2019 году Иван Николаевич обратился к члену Совета Федерации от Бурятии Александру Варфоломееву с просьбой оказать содействие. Сенатор направил ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину, шли переговоры с соответствующими департаментами Москвы. Свое ходатайство направил мэру столицы и посол Сербии в России Славенко Терзич. Но поиск выхода из ситуации шел медленно.



По просьбе Александра Варфоломеева к решению проблемы подключилась сенатор от Москвы Инна Святенко. На ее обращение откликнулись представители одной крупной строительной компании, занимающиеся строительством жилых домов. Ими было принято решение безвозмездно передать ветеранам из Бурятии квартиру в новом доме в живописном районе вблизи подмосковного Завидово. Ключи от новой квартиры ветеранской семье вручили в День Победы.



Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко поздравила семью ветеранов Новокрещенных с праздником, пожелала крепкого здоровья и счастливых лет жизни, а также поблагодарила строителей за заботу о ветеранах войны и труда.



Поздравляя ветеранов с Днем Победы, Александр Варфоломеев пожелал им сибирского здоровья и долгих лет жизни. Сенатор поблагодарил за участие в решении жилищного вопроса председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инну Святенко, председателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александра Сапронова, депутата Государственной думы шестого созыва Виталия Золочевского, а также строительную компанию.



Фото: hural-buryatia.ru

