В Бурятии Кижингинский район заблокировали из-за коронавируса

«Нулевым» пациентом стал лама, проводивший обряды





Село Могсохон стало, наверное, самым мощным сельским очагом коронавируса в Бурятии. Все началось как-то внезапно и приобрело лавинообразный характер. Уже общеизвестный факт, что «нулевым» пациентом в районе стал лама. Это подтвердил «Номер один» главный врач Кижингинской ЦРБ Вячеслав Максаров.

Район взбудоражен. Очаг большой. Только тех, кто имел контакт с самим зараженным ламой, более 164 человек. Во втором круге контактных лиц еще больше. Постоянно приходит новая информация о результатах анализов.На момент написания материала в Могсохоне насчитывалось 48 случаев заболевания, в райцентре, в Кижинге, - 40, в ряде других сел - меньше. Власти блокировали дороги у Могсохона, жители не могут выехать.По району распространились сведения, что вспышка коронавируса приняла такой размах по причине недобросовестной работы медиков. Инфицированный лама ранее обращался с жалобами на пневмонию, но тогда у него почему-то не взяли анализ на коронавирус. Мазок взяли лишь при его повторном обращении. В перерыве между этими событиями лама активно общался с земляками. В том числе проводил обряд на похоронах, на которые в условиях режима самоизоляции собралось множество народа.Однако в ЦРБ категорически отрицают первичное обращение.- Такого не было, тогда он у нас не лежал. Но, конечно, слухов много, - отметил главный врач.Тем временем в районе есть мнение, что лама все же лежал ранее в больнице и к нему в тот период даже приходили посетители. Среди них был приехавший гость из Улан-Удэ. Заразившись от священнослужителя, он вернулся в столицу республики, где его выявили. Раскручивая его контакты, медики вышли на его встречу с ламой.Вячеслав Максаров опровергает такую хронологию и наличие подобных событий, уверяя, что факт заражения ламы выявили после обращения последнего в ЦРБ. И начали выяснять его контакты за последние полмесяца (среднестатистический инкубационный период). В этот период вошли и многолюдные похороны в Могсохоне.- Он у нас «нулевой» пациент, - констатирует главный врач ЦРБ.Когда 25 апреля лама поступил в инфекционное отделение, взяли мазок. О положительном результате узнали 28 числа. Пневмония связана с коронавирусом. Разговоры, что госпитализированный священник ходил по больнице, совершал ритуалы, в больнице отрицают.- Когда лама лежал в инфекционном отделении ЦРБ, он никаких ритуалов (в других отделениях ЦРБ. – Прим. ред.) не проводил, - высказал свою точку зрения главный врач медучреждения.Отделение расположено в своем здании.- Конечно, оттуда никуда не выходил. И к нему не обращались по религиозным делам. Вообще со 2 апреля я своим приказом ввел карантин в больнице. Режим жесткий. В больнице разделили потоки. В инфекционном отделении открыли резервный приемный покой для подозрительных на COVID-19, температурящих, с признаками ОРЗ, пневмонии... Это, наверное, и спасло от того, что инфекция не оказалась в больнице (в других отделениях. – Прим. ред.), - заверил Вячеслав Максаров.В то же время сейчас проверяется информация, что ламу еще до его госпитализации приводили к пациенту, чтобы прочесть молитву.- Дата, когда он посещал, укладывается в инкубационный период. Скорее всего, он был инфицирован, но еще заболевание не проявлялось, - говорит главный врач.Что же с отделением, куда якобы приходил лама? Там тоже выявлен больной коронавирусом. Откуда он заразился, не совсем ясно. Кстати, мужчина участвовал в буддийском ритуале.- Мы считаем, что «нулевым» пациентом является все-таки лама. Все контакты от него идут. Работа в отделении проведена, закрыли на карантин с больными и персоналом. Как раз на днях он заканчивается. Сейчас берем повторные анализы. Где заразился сам лама, неясно. Но источник у нас - он, - прояснил картину наш собеседник.В целом главврач критически оценил уровень самоизоляции многих граждан в районе до последнего времени.- Проводят родовые молебны, другие подобные мероприятия. Молебны на дому проходили с участием от пяти-шести человек до 30, как нам сказали, когда отрабатывали. Не только похороны. Надеюсь, что сейчас это прекратилось. Хотя это ведь скрытно делается. Но сейчас люди реально увидели, насколько серьезное заболевание, - говорит Вячеслав Максаров.На 11 мая в Кижингинском районе было 105 коронавирусных больных. Самыми пострадавшими являются Могсохон, откуда пошла вспышка, и Кижинга, куда она перекинулась.- На 11 мая было 24 случая пневмонии. Это очень много, - говорят в ЦРБ. Часть больных перевозят в Улан-Удэ для лечения. Также часть граждан переданы в столицу республики под наблюдение.Из 105 больных 34 имеют бессимптомное течение болезни (в Могсохоне - 18, в Кижинге - 16).Петр Санжиев, «Номер один»Фото: пресс-служба правительства Бурятии