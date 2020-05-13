В Бурятии отопительный сезон прошел без серьезных аварий

Он завершился в семи муниципалитетах и до 31 мая завершится во всех районах, включая северные







В Бурятии практически завершен отопительный сезон. В семи муниципальных образованиях – в Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Закаменском районах республики и в Улан-Удэ -подача тепла уже прекращена – среднесуточная температура воздуха превышала +8 С в течение последних пяти суток.



До 31 мая отопительный сезон завершится во всех остальных муниципалитетах, включая северные.



«Зиму мы прошли в штатном режиме - без аварий на объектах теплоснабжения. Были отдельные инциденты на теплотрассах, водоводах и котельных, но они были устранены в течение нормативных сроков», – отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Началась подготовка к новому отопительному сезону. На первоочередные мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предусмотрено 150 млн рублей из бюджета республики. Что касается столицы Бурятии, здесь продолжается модернизация и реконструкция коммунальных сетей теплоснабжения, в том числе за счет средств федерального бюджета. В 2020 году будет модернизировано 5 км сетей в юго-западной части Улан-Удэ и в районе площади Славы.



Отопительный сезон в этом году в Улан-Удэ и семи районах республики длился 237 дней, сообщили в минстрое Бурятии.



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