Новости о коронавирусе стали важнее курсов валют

Колебания курса доллара, евро и цен на нефть – удел состоятельных граждан
Новости о ценах на нефть интересуют россиян почти вдвое реже, чем сводки о коронавирусе, сообщает портал SuperJob. В ходе его опроса выяснялось, следят ли россияне за информацией в СМИ о коронавирусе, курсах доллара и евро, ценах на нефть.
Как оказалось, 65% россиян следят за новостями о коронавирусе. Динамикой курсов доллара и евро интересуется чуть более половины наших соотечественников (52%). Новости о ценах на нефть интересуют лишь 35% россиян.
Женщины чаще мужчин проявляют интерес к хроникам COVID-19 (70 и 60% соответственно). Колебания валютных курсов интересуют женщин и мужчин практически в равной степени (53 и 50%). За динамикой нефтяных котировок мужчины следят гораздо активнее женщин: 45 и 26%.
С увеличением возраста респондентов растет заинтересованность инфоповесткой о ситуации с коронавирусом, курсах доллара и евро, ценах на нефть. С ростом уровня дохода россиян повышается заинтересованность в экономических новостях: колебаниях курсов валют и ценах на углеводороды.
Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 368. Время проведения: 8-12 мая 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?