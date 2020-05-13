В мэрии Улан-Удэ пообещали тщательно проверять качество ямочного ремонта

На заделку ям и трещин на дорогах города выделено более 12 миллионов рублей





В этом году в Улан-Удэ дорожники заделают более 15 тысяч кв метров ям, зальют более 10 тысяч погонных метров трещин на автодорогах и отремонтируют тысячу кв. метров тротуаров. На эти цели из городского бюджета выделено более 12,3 млн рублей, сообщили в мэрии города.

Подрядчики - ООО «Арс Строй» и «Русстройконтроль» - уже отремонтировали дорожное покрытие улиц 3-я Транспортная, Н. Петрова, Буйко, Ботаническая, Н. Нищенко, Шульца, Клыпина, Путейская, Чертенкова, Гагарина, Пушкина, Юного Коммунара, Добролюбова, Куйбышева, Ленина, Широких Полянского, Больничная, Красногвардейская, Заудинская, Павлова, Пирогова, Спартака, Псковская, Борсоева, Смолина, Иволгинская, Профсоюзная, Модогоева, проспекта Победы, бульвара Карла Маркса, а также дорог в микрорайоны Верхняя Березовка, Матросова, Сосновый Бор.- Ямочный ремонт, по-прежнему, очень необходим, поскольку невозможно одномоментно выполнить полный ремонт автодорог на всех городских улицах, - отметили в Управлении дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ.Приемка каждого квадратного метра отремонтированных дорог проводится комиссионно с участием специалистов отделов финансового обеспечения, муниципальных услуг, Управления дорожного строительства, представителей районных администраций, МУ «Улан-Удэстройзаказчик», а также Комитета по транспорту.Комиссия на месте проводит замеры объемов выполненных работ и поверяет качество ремонта.- Это делает процедуру приемки достаточно продолжительной и трудоемкой, но позволяет достоверно установить выполненные объемы работ, а также определить их качество. Выявленные дефекты подлежат немедленному устранению силами подрядной организации, - сообщили в управлении.Все работы по ямочному ремонту в городе должны завершиться до 1 октября.Фото: мэрия Улан-Удэ