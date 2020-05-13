Игорь Шутенков дал старт программе «Зеленый город»





Сегодня, 13 мая, мэр Улан-Удэ вместе с сотрудниками Улан-Удэнского городского лесхоза посадил саженцы на территории Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, в 2019 году в столице Бурятии по инициативе мэра стартовала муниципальная программа «Зеленый город». Тогда в Улан-Удэ было высажено около 28 тысяч саженцев.

– С помощью наших жителей, лесников мы смогли высадить 28 тысяч зеленых насаждений – кустарников и деревьев. Не просто высадили, но и ухаживали, поливали. Благодаря этому смогло прижиться более 70% саженцев. В этом году у нас планы такие же существенные. Планируем высадить более 23 тысяч молоденьких деревьев и кустарников в два этапа. Весной - 16 тысяч и около 8 тысяч в осеннюю посадку. К сожалению, ситуация с коронавирусом не позволяет нам пригласить в этом году горожан на массовую высадку. Все работы будут произведены силами и сотрудниками Горлесхоза и работниками Администрации. Мы благодарим наших коллег, друзей – лесников, за то, что они предоставили нам саженцы, часть деревьев мы, конечно, покупали. Будем высаживать на общественных пространствах, вдоль магистральных улиц, во дворах, на площадях, в скверах – везде, где город требует озеленения. Приглашаю всех присоединяться к озеленению своих дворов, – сказал мэр.

Так на территории мемориала появятся 120 кустов акации, а также молодые саженцы лиственницы, яблони и березы.

Всего в 2020 году за счет местного бюджета будет высажено 23 тысяч деревьев, 8 тысяч кв. м цветочных клумб, обустроено 10 тысяч кв. м газонов. По ул. Ленина будет посажено 48 яблонь - деревья станут продолжением уже существующей аллеи. В последующем кроны яблонь сформируют в виде шара, что продолжит единый ансамбль деревьев в центре города.

На зеленой зоне, вдоль вновь уложенного трамвайного полотна по пр.50 лет Октября, посадят новую живую изгородь из яблонь (1106 штук )

Также 150 саженцев крупномеров сосны, березы, тополя высадят в парках имени Орешкова, Жанаева, вдоль автодорог по улицам Блинова, Комарова, Кабанская, Иволгинская, Дорожная, от отворота в 110-112 микрорайон до ул.Современная.

С 1 июня начнут сажать газоны на общей площади 10 000 кв.м. в скверах «Наранай Туяа», «Студенческий», «Аллея Отцов», «Сиреневый бульвар», по пр.Строителей, ул.Бабушкина, по ул.Ербанова, Иволгинская-Окинская, Коммунистическая, Ранжурова, разделительная полоса по ул.Борсоева, в мкр.Аэропорт, ул.Хоринская, ул.Октябрьская, пр. 50 лет Октября.

В течение всего сезона насаждения и газоны будут поливать.

На озеленение города в этом году потратят около 30 млн. рублей. На эти средства производится не только посадка деревьев и кустов, но также посадка газонов, цветочных клумб, полив, обрезка и прочие мероприятия по уходу.

К 2024 году городские власти намерены достичь норматива по площади деревьев и кустарников на горожанина – не менее 11 кв.м. На сегодня это показатель составляет всего 3,5 кв.м.