В Улан-Удэ открываются парки

В места отдыха пустят с 14 мая



В связи со смягчением ограничительных мер, связанных с коронавирусом администрация Улан-Удэ приняла решение об открытии городских парков культуры и отдыха для посещения горожан. ⠀

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- С 14 мая открываются парки «Юбилейный», им.С.Н. Орешкова, им.Д.Ж. Жанаева, «Молодежный», «Кристальный» c графиком работы с 10:00 до 22:00. ⠀

Парки открыты только для прогулок и занятий спортом с соблюдением санитарной дистанции и масочного режима, - сообщили в Комитете по культуре Администрации г. Улан-Удэ.⠀



Напомним, парки культуры и отдыха были закрыты к посещению с 30 марта на основании Указа Президента РФ от 25 марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

