Эпидемия коронавируса очистила небо в Улан-Удэ

В столице Бурятии временно улучшилось качество воздуха





В Улан-Удэ, несмотря на кратковременное снижение выбросов со всех источников загрязнений в связи с вирусной пандемией и наступлением тепла, ситуация далека от радужной.

По данным Гидрометцентра, в апреле содержание в воздухе столицы Бурятии окислов азота, углерода, серы и пыли - основных загрязнителей атмосферы - неожиданно оказалось в пределах ПДК. В несколько раз снизилось в атмосфере и содержание бензпирена - опасного вещества, вырабатываемого при неполном сгорании угля и дизельного топлива. Позитив связан с заметным снижением автомобильного трафика и уменьшением выбросов с ТЭЦ и котельных ТГК-14, а также частного сектора в связи с завершением отопительного сезона.Депутаты Хурала снова озаботились состоянием воздушного бассейна Улан-Удэ на недавнем заседании рабочей группы по качеству воздуха с участием правительства РБ. Ведь, кроме недавнего обнуления Хуралом транспортного налога на электромобили (что, по мысли депутатов, приведет к росту экологического автотранспорта), ничего конкретного за полгода говорильни так и не было сделано. Напомним, рабочая группа создана в январе 2020 года, когда, по данным мониторинга воздуха, содержание PM-2,5 (микрочастиц полусгоревшего топлива в основном угля) превысило допустимую дозу в 4,1 раза.Добавим, что именно размер пыли PM-2,5 имеет решающее значение в росте легочной заболеваемости в столице Бурятии.- Нынешней зимой, в том числе из-за высокой загрязненности атмосферного воздуха в Улан-Удэ, увеличилось число аллергических заболеваний и ОРВИ, - говорит кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Инга Номоева. - Дети же, живущие в неблагополучных и загрязненных районах, чаще страдают от астмы. Механизм здесь простой - вирусы и бактерии «прицепляются» к микрочастицам запыленного воздуха и проникают глубоко в легкие, вызывая инфекционный процесс.Как говорится, чище воздух - здоровее люди. Однако на заседании рабочей группы по качеству атмосферы, состоявшемся в конце апреля в Улан-Удэ, по словам зампредседателя комитета по экономике НХ РБ Егора Олзоева, каких-либо серьезных решений принято не было.- Время идет, а пока никаких действий нет, кроме обсуждения проблемы, - посетовал депутат Олзоев. - Но уже сегодня понятно, что необходимый результат - очищение воздуха города до безопасных значений, особенно в осенне-зимний период - может быть только при комплексном подходе и поддержке федерального центра.Речь идет не только о таких затратных программах, как перевод угольной энергетики на газ, дотирование перехода на электрообогрев в частном секторе, расширение дорог и строительство мостов и дорожных развязок. Но и о повышении энергоэффективности (утеплении домов) с целью сокращения сжигания угля, поставке пеллетов и топливных брикетов населению, расширении использования возобновляемых источников энергии, улучшении работы светофоров для сокращения заторов на перекрестках. Многие рецепты сокращения выбросов не требуют особых затрат. Главное - начать работать.- Бурятия, к сожалению, по нацпроекту «Экология» находится на слабых позициях - мы либо не подаем заявки, либо те федеральные средства, что уже пришли в регион на природоохранные цели, не осваиваются, - сообщил председатель комиссии по развитию территорий, экологии и природным ресурсам Общественной палаты Бурятии Евгений Кислов. - Также мешает слабая межведомственная координация в вопросе экологии, хотя, казалось бы, дальше уже нельзя медлить в вопросе экологии. Ведь с каждым новым отопительным сезоном ситуация все более ухудшается и необходимо немедленно принимать меры.По словам эколога, для того чтобы сдвинуть ситуацию с места, «необходима четкая консолидация всех министерств и ведомств и желание изменить экологическую ситуацию в Улан-Удэ к лучшему. Пока же ни того, ни другого в республике не наблюдается».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com