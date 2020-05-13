БГУ запустил бесплатные вебинары по основным предметам ЕГЭ

Специалисты вуза расскажут об основных ошибках при решении заданий





Выпускные экзамены и приемная кампания в этом году представляются весьма туманно. Даты экзаменов переносят, сроки проведения приемной кампании сдвигаются на несколько месяцев. Что в итоге ждет абитуриентов этого года, до конца неясно. Одно остается неизменным – нужны знания для подготовки к экзаменам.

С 6 мая в Бурятском государственном университете стартовали бесплатные онлайн-консультации для учеников старших классов. Всего планируется провести 11 онлайн-консультаций, на которых ведущие специалисты университета расскажут об особенностях проведения единого государственного экзамена, основных ошибках при решении заданий и структуре самих заданий.– Надо сказать, что ЕГЭ в этом году ожидается достаточно напряженным, потому что изменились даты проведения экзаменов в связи с пандемией коронавируса. При этом информация меняется каждый день. Сейчас мы все находимся на самоизоляции, работаем и учимся дома, я сама провожу сегодня трансляцию из дома, – рассказывает Ирина Жамсарановна Степанова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и общего языкознания Института филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций Бурятского государственного университета. Ее консультация по русскому языку стала первой, открыв своеобразный марафон.Было принято решение провести консультации по всем основным предметам, по которым ученики сдают единый государственный экзамен: русскому языку, математике профильного уровня, информатике, обществознанию, истории, физике, химии, биологии, географии и иностранному языку.С начала дистанционного обучения программа для проведения видеоконференций Zoom стала основным способом коммуникации между преподавателями и студентами. Сейчас же она является платформой для проведения выше упомянутых онлайн-вебинаров для выпускников и их родителей.Часто встречающаяся закономерность – абитуриенты, выбирая будущую специальность, чаще всего смотрят только на название направления подготовки, куда собираются поступать. Это одна из главных ошибок, которая в итоге приводит к отчислениям из вуза по различным причинам: сложная программа обучения, финансовая или учебная задолженность студента, а также трудные жизненные ситуации, если студент обучается в другом городе.– На сайтах всех университетов обязательно есть информация об образовательных программах тех направлений, куда будущие студенты собираются поступать. Я настоятельно рекомендую им внимательно просмотреть интересующие их образовательные программы тех направлений подготовки, куда они собираются поступать, – советует Ирина Жамсарановна. – У меня есть несколько случаев, когда ребенок «покупается» на красивые названия. Однажды моя ученица сказала: «Хочу поступить на «земельно-кадастровое дело». Я спрашиваю: «Хорошо, а ты знаешь, что будешь там изучать?». Отвечает: «Нет». Спрашиваю снова: «А ты знаешь, что у тебя в дипломе будет написано «инженер»?». В ответ услышала «нет», а все почему? Потому что ребенок невнимательно просмотрел информацию об образовательной программе.В этом случае следует не только досконально изучить все интересующие абитуриентов направления подготовки в выбранных для поступления вузах, но и рассмотреть вариант поступления в местные региональные высшие учебные заведения. Есть ли смысл в том, чтобы отправлять своего ребенка учиться в другой город при нынешней ситуации? По прогнозам специалистов, пик и спад новой коронавирусной инфекции COVID-19 ожидается не раньше июля. Включая всевозможные восстановительные мероприятия, процесс поступления, зачисления и переезда затянется как минимум на несколько месяцев.Но если думать в долгосрочной перспективе, то, конечно же, стоит подумать о поступлении именно в тот вуз, где будущему студенту будет комфортно учиться и, главное, выбранная специальность подойдет абитуриенту по всем параметрам.Кстати, в связи с коронавирусом стал доступен небольшой лайфхак для выпускников школ. Они теперь сами могут ознакомиться с материалами и содержанием будущей учебы, так как БГУ перешел на дистанционное обучение и множество лекций преподавателей университета выложены в свободном доступе на его официальном сайте.Возможно, поступающим придется даже немного легче в этом году, ведь приемная кампания будет проводиться дистанционно. Приказ о зачисленных в рамках первой волны появится 26 августа, а о зачисленных во вторую волну — 31 августа. Если потребуется дополнительный набор, он будет организован уже в сентябре.– Состояние у выпускников тревожное, но эта ситуация не повод волноваться. Я думаю, что правительство сделает все возможное для того, чтобы облегчить участь наших выпускников, – добавляет Ирина Жамсарановна. – С другой стороны, у них есть возможность улучшить свои навыки и закрепить те знания, что получали на протяжении последних двух лет. Есть время. К тому же инициативы Бурятского госуниверситета призваны помочь абитуриентам.– Мы с коллегами подробно обсуждали запуск лекций онлайн, отработали множество вариантов. В итоге решили сделать их абсолютно бесплатными и для всех. Помимо онлайн-трансляций в Zoom, мы их выкладываем на наш официальный канал в Youtube LifeBSU. Совершенно сознательно пошли на то, чтобы любой российский абитуриент смог заниматься по ним. Во-первых, это наша сопричастность к сложной ситуации в России сегодня – ведь у многих сейчас отсутствует возможность отправлять детей на платные курсы. Во-вторых, наши преподаватели стараются анализировать типичные ошибки и трудности у выпускников и указывать на это. По опыту знаю, это будет полезно не только для наших, бурятских, но и ребят из Республики Тыва или Хабаровского края, например, – поясняет решения университета ректор БГУ Николай Мошкин.В любом случае университеты страны в 2020 году не останутся без студентов. Тем не менее люди на местах стараются максимально повысить знания абитуриентов. Можно даже предположить, что непростые времена принесли что-то положительное, ведь сама ситуация призывает скорее внедрять новаторские методики в сфере образования.Анастасия Кыштымова для «Номер один»Фото: пресс-служба БГУ