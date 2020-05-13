БГУ запустил бесплатные вебинары по основным предметам ЕГЭ

Специалисты вуза расскажут об основных ошибках при решении заданий
Выпускные экзамены и приемная кампания в этом году представляются весьма туманно. Даты экзаменов переносят, сроки проведения приемной кампании сдвигаются на несколько месяцев. Что в итоге ждет абитуриентов этого года, до конца неясно. Одно остается неизменным – нужны знания для подготовки к экзаменам.
Консультации онлайн
С 6 мая в Бурятском государственном университете стартовали бесплатные онлайн-консультации для учеников старших классов. Всего планируется провести 11 онлайн-консультаций, на которых ведущие специалисты университета расскажут об особенностях проведения единого государственного экзамена, основных ошибках при решении заданий и структуре самих заданий.
– Надо сказать, что ЕГЭ в этом году ожидается достаточно напряженным, потому что изменились даты проведения экзаменов в связи с пандемией коронавируса. При этом информация меняется каждый день. Сейчас мы все находимся на самоизоляции, работаем и учимся дома, я сама провожу сегодня трансляцию из дома, – рассказывает Ирина Жамсарановна Степанова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и общего языкознания Института филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций Бурятского государственного университета. Ее консультация по русскому языку стала первой, открыв своеобразный марафон.
Было принято решение провести консультации по всем основным предметам, по которым ученики сдают единый государственный экзамен: русскому языку, математике профильного уровня, информатике, обществознанию, истории, физике, химии, биологии, географии и иностранному языку.
С начала дистанционного обучения программа для проведения видеоконференций Zoom стала основным способом коммуникации между преподавателями и студентами. Сейчас же она является платформой для проведения выше упомянутых онлайн-вебинаров для выпускников и их родителей.
Есть время подумать
Часто встречающаяся закономерность – абитуриенты, выбирая будущую специальность, чаще всего смотрят только на название направления подготовки, куда собираются поступать. Это одна из главных ошибок, которая в итоге приводит к отчислениям из вуза по различным причинам: сложная программа обучения, финансовая или учебная задолженность студента, а также трудные жизненные ситуации, если студент обучается в другом городе.
– На сайтах всех университетов обязательно есть информация об образовательных программах тех направлений, куда будущие студенты собираются поступать. Я настоятельно рекомендую им внимательно просмотреть интересующие их образовательные программы тех направлений подготовки, куда они собираются поступать, – советует Ирина Жамсарановна. – У меня есть несколько случаев, когда ребенок «покупается» на красивые названия. Однажды моя ученица сказала: «Хочу поступить на «земельно-кадастровое дело». Я спрашиваю: «Хорошо, а ты знаешь, что будешь там изучать?». Отвечает: «Нет». Спрашиваю снова: «А ты знаешь, что у тебя в дипломе будет написано «инженер»?». В ответ услышала «нет», а все почему? Потому что ребенок невнимательно просмотрел информацию об образовательной программе.
В этом случае следует не только досконально изучить все интересующие абитуриентов направления подготовки в выбранных для поступления вузах, но и рассмотреть вариант поступления в местные региональные высшие учебные заведения. Есть ли смысл в том, чтобы отправлять своего ребенка учиться в другой город при нынешней ситуации? По прогнозам специалистов, пик и спад новой коронавирусной инфекции COVID-19 ожидается не раньше июля. Включая всевозможные восстановительные мероприятия, процесс поступления, зачисления и переезда затянется как минимум на несколько месяцев.
Но если думать в долгосрочной перспективе, то, конечно же, стоит подумать о поступлении именно в тот вуз, где будущему студенту будет комфортно учиться и, главное, выбранная специальность подойдет абитуриенту по всем параметрам.
Кстати, в связи с коронавирусом стал доступен небольшой лайфхак для выпускников школ. Они теперь сами могут ознакомиться с материалами и содержанием будущей учебы, так как БГУ перешел на дистанционное обучение и множество лекций преподавателей университета выложены в свободном доступе на его официальном сайте.
Вузы не останутся без студентов
Возможно, поступающим придется даже немного легче в этом году, ведь приемная кампания будет проводиться дистанционно. Приказ о зачисленных в рамках первой волны появится 26 августа, а о зачисленных во вторую волну — 31 августа. Если потребуется дополнительный набор, он будет организован уже в сентябре.
– Состояние у выпускников тревожное, но эта ситуация не повод волноваться. Я думаю, что правительство сделает все возможное для того, чтобы облегчить участь наших выпускников, – добавляет Ирина Жамсарановна. – С другой стороны, у них есть возможность улучшить свои навыки и закрепить те знания, что получали на протяжении последних двух лет. Есть время. К тому же инициативы Бурятского госуниверситета призваны помочь абитуриентам.
– Мы с коллегами подробно обсуждали запуск лекций онлайн, отработали множество вариантов. В итоге решили сделать их абсолютно бесплатными и для всех. Помимо онлайн-трансляций в Zoom, мы их выкладываем на наш официальный канал в Youtube LifeBSU. Совершенно сознательно пошли на то, чтобы любой российский абитуриент смог заниматься по ним. Во-первых, это наша сопричастность к сложной ситуации в России сегодня – ведь у многих сейчас отсутствует возможность отправлять детей на платные курсы. Во-вторых, наши преподаватели стараются анализировать типичные ошибки и трудности у выпускников и указывать на это. По опыту знаю, это будет полезно не только для наших, бурятских, но и ребят из Республики Тыва или Хабаровского края, например, – поясняет решения университета ректор БГУ Николай Мошкин.
В любом случае университеты страны в 2020 году не останутся без студентов. Тем не менее люди на местах стараются максимально повысить знания абитуриентов. Можно даже предположить, что непростые времена принесли что-то положительное, ведь сама ситуация призывает скорее внедрять новаторские методики в сфере образования.
Анастасия Кыштымова для «Номер один»
Фото: пресс-служба БГУ
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