Жители Бурятии могут отсрочить выплаты по кредитам

Под действие «каникул» попадают кредитные договоры, заключенные до 3 апреля 2020 года







Одной из мер поддержки граждан в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции является предоставление «кредитных каникул» – возможности временно не платить по займам и кредитам. Кто из жителей Бурятии может рассчитывать на отсрочку и как ее получить, пояснил Национальный банк по Республике Бурятия.



Право на кредитные «каникулы»



Под действие закона попадают кредитные договоры, заключенные до 3 апреля 2020 года. Получить отсрочку можно по всем видам займов и кредитов, взятых в банках, микрофинансовых организациях, в кредитных потребительских кооперативах и у других кредиторов.



При этом должны одновременно соблюдаться два обязательных условия. Размер выданного кредита или лимит по карте не может превышать установленную правительством РФ максимальную сумму. По ипотечным кредитам - 3 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс рублей, по потребительским кредитам ИП - 300 тыс рублей, по потребительским кредитам физических лиц - 250 тыс рублей, по кредитным картам - 100 тыс рублей.



Получить отсрочку могут жители Бурятии, доход которых за месяц до обращения снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Для подтверждения требуется предоставить справку из налоговой инспекции или о регистрации на бирже труда, больничный лист или другие документы.



Сроки



С заявлением в банк необходимо обращаться с 3 апреля по 30 сентября 2020 года. По одному и тому же кредиту «уйти на каникулы» можно только один раз. Только по ипотечному кредиту воспользоваться правом на отсрочку можно дважды: в соответствии с законом, вступившим в силу 3 апреля 2020 года, и на основании закона, принятого в 2019 году.





Отсрочку можно взять на любой необходимый срок, но не более 6 месяцев. Дату начала заемщик устанавливает самостоятельно. Для задолженности по кредитным картам это может быть любая дата с момента обращения за отсрочкой. По потребительским и ипотечным кредитам отсрочка может быть оформлена за 14 и 30 дней до даты заявления соответственно.



Платежи



Во время каникул платежи по кредиту вносить не надо, но проценты на сумму долга продолжат начисляться. Их нужно будет заплатить позднее. При этом в течение льготного периода ставка по кредитным картам и потребительским кредитам будет ниже изначальной - 2/3 от среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита. При отсрочке по ипотечному кредиту процент останется прежним.



Срок платежей по основному долгу автоматически сдвинется на время льготного периода. Проценты, начисленные во время отсрочки, будут выделены в отдельный долг. По кредитной карте их можно выплатить в течение двух лет равными ежемесячными платежами. По ипотеке, потребительскому кредиту и автокредиту - после окончания всех плановых выплат равными ежемесячными взносами.



Как подать заявление



Заявления финансовые организации обязаны принимать по телефону, указанному в кредитном договоре. Возможно и использование других способов информирования. На рассмотрение заявления кредитору дается не более 5 дней.



Отказать в предоставлении отсрочки могут только при несоответствии критериям закона. А именно – при превышении максимального размера кредита или несоблюдении минимального уровня снижения дохода заемщика. При этом, если заемщик не походит под критерии данной меры поддержки, кредитные организации могут предоставить индивидуальные условия реструктуризации.



В случае неправомерного отказа в отсрочке жалобу в Банк России можно подать через интернет-приемную на официальном сайте Банка России:



Фото: egov-buryatia.ru Одной из мер поддержки граждан в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции является предоставление «кредитных каникул» – возможности временно не платить по займам и кредитам. Кто из жителей Бурятии может рассчитывать на отсрочку и как ее получить, пояснил Национальный банк по Республике Бурятия.Под действие закона попадают кредитные договоры, заключенные до 3 апреля 2020 года. Получить отсрочку можно по всем видам займов и кредитов, взятых в банках, микрофинансовых организациях, в кредитных потребительских кооперативах и у других кредиторов.При этом должны одновременно соблюдаться два обязательных условия. Размер выданного кредита или лимит по карте не может превышать установленную правительством РФ максимальную сумму. По ипотечным кредитам - 3 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс рублей, по потребительским кредитам ИП - 300 тыс рублей, по потребительским кредитам физических лиц - 250 тыс рублей, по кредитным картам - 100 тыс рублей.Получить отсрочку могут жители Бурятии, доход которых за месяц до обращения снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Для подтверждения требуется предоставить справку из налоговой инспекции или о регистрации на бирже труда, больничный лист или другие документы.С заявлением в банк необходимо обращаться с 3 апреля по 30 сентября 2020 года. По одному и тому же кредиту «уйти на каникулы» можно только один раз. Только по ипотечному кредиту воспользоваться правом на отсрочку можно дважды: в соответствии с законом, вступившим в силу 3 апреля 2020 года, и на основании закона, принятого в 2019 году.Отсрочку можно взять на любой необходимый срок, но не более 6 месяцев. Дату начала заемщик устанавливает самостоятельно. Для задолженности по кредитным картам это может быть любая дата с момента обращения за отсрочкой. По потребительским и ипотечным кредитам отсрочка может быть оформлена за 14 и 30 дней до даты заявления соответственно.Во время каникул платежи по кредиту вносить не надо, но проценты на сумму долга продолжат начисляться. Их нужно будет заплатить позднее. При этом в течение льготного периода ставка по кредитным картам и потребительским кредитам будет ниже изначальной - 2/3 от среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита. При отсрочке по ипотечному кредиту процент останется прежним.Срок платежей по основному долгу автоматически сдвинется на время льготного периода. Проценты, начисленные во время отсрочки, будут выделены в отдельный долг. По кредитной карте их можно выплатить в течение двух лет равными ежемесячными платежами. По ипотеке, потребительскому кредиту и автокредиту - после окончания всех плановых выплат равными ежемесячными взносами.Заявления финансовые организации обязаны принимать по телефону, указанному в кредитном договоре. Возможно и использование других способов информирования. На рассмотрение заявления кредитору дается не более 5 дней.Отказать в предоставлении отсрочки могут только при несоответствии критериям закона. А именно – при превышении максимального размера кредита или несоблюдении минимального уровня снижения дохода заемщика. При этом, если заемщик не походит под критерии данной меры поддержки, кредитные организации могут предоставить индивидуальные условия реструктуризации.В случае неправомерного отказа в отсрочке жалобу в Банк России можно подать через интернет-приемную на официальном сайте Банка России: www.cbr.ru или направить письмом по адресу: 670042, г.Улан-Удэ, пр.Строителей, 7.Фото: egov-buryatia.ru