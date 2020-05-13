В Улан-Удэ будут работать 12 дежурных детских садов

Планируется, что первые из них откроются в понедельник, 25 мая



Комитет по образованию администрации Улан-Удэ подготовил график открытия дежурных групп в детских садах. К поэтапному открытию готовятся 12 детских садов, сообщили в мэрии столицы Бурятии.



«Мы выбирали их таким образом, чтобы логистика была доступна максимальному количеству горожан в каждом районе города. Количество детских садов посчитали, исходя из потребности. Если такая потребность будет возрастать и в 12 садах у нас не будет хватать мест, мы будем открывать дополнительные сады», - рассказала председатель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.



По поручению главы Бурятии до приема детей сотрудники всех дежурных групп пройдут тест на COVID - 19. Для этого будет составлен отдельный график сдачи анализов. По предварительным данным, посещать дежурные группы планируют свыше пяти тысяч детей. Им также необходимо сдать стандартные анализы и пройти медосмотр.



«С сегодняшнего дня мы всех желающих детей начинаем формировать в списки, определять поликлинику, к которой они прикреплены, для того, чтобы поликлиники также составили графики медосмотра детей. Как только мы получим согласование графика прохождения тестов для работников и медицинских осмотров детей, нам будет понятно, какие первые сады, по каким графикам будут открываться», - подчеркнула Татьяна Митрофанова



В настоящий момент Роспотребнадзор по Бурятии готовит перечень методических рекомендаций, в котором будут прописаны все требования, в том числе по показателю наполняемости групп. Если ранее в детских садах показатель составлял 2,5 метра на ребенка - это в среднем 25 человек в группе, то по сегодняшним требованиям в группе может находиться не более 15 детей.



«Дети должны быть, как можно больше разобщены, они не должны пересекаться во время хождения по иным помещениям детского сада, во время прогулок. Прогулки должны быть также рассредоточены по графику, чтобы на игровых площадках, в группах дети не пересекались», - отметили в комитете.



Планируется, что если в течение следующей недели с 18 по 22 мая персонал детских садов сдаст тесты на коронавирус, а дети – все необходимые анализы, то в понедельник, 25 мая, откроются первые детские сады. Точный список дежурных детских садов будет опубликован после того, как станут известны результаты анализов персонала детских садов.



Отметим, во время ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в городе продолжают работать дежурные группы в детских садах №70 «Солнышко» и №51 на Авиазаводе. При этом наполняемость групп не превышает 15 человек. Всего детские сады Улан-Удэ посещают 22 тыс детей.



Фото: ulan-ude-info.ru

