В Чите ураган сносил кровли и валил деревья

Ночью в краевом центре Забайкалья ждут еще один штормовой удар



Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду сносил кровли домов в Чите в Забайкальском крае. Об этом сообщили



«Из-за шквалистого ветра есть повреждения крыш. Сейчас ветер стих, уточняются масштабы разрушений. Запросы о помощи МЧС пока не поступали, информация по пострадавшим уточняется», - сказал официальный представитель ведомства.



Всего в Чите было снесено 23 крыши, упало четыре дерева, пострадали два дорожных знака, повреждены две рекламные конструкции, упало три столба. Также пострадали 24 учебных заведения: крыши заборы, окна, сообщает сайт городской администрации краевого центра Забайкалья. Судя по видео в соцсетям, есть поврежденные автомобили и частные гаражи.



Пострадал один человек, на него упал профлист с крыши, в клинической больнице пострадавшему оказана первая помощь, отпущен домой, уточняет официальный портал края.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил оперативно ликвидировать последствия разгула стихии в Чите. «Необходимо оперативно ликвидировать последствия ураганного ветра в Чите. Синоптики прогнозируют ночью усиление силы ветра до 30 метров в секунду. Важно, чтобы все оперативные службы были готовы к этому», - подчеркнул Александр Осипов.

Дополнительно губернатор поручил выделить деньги на ремонт пострадавших социальных объектов.



В краевой столице дорожные службы направлены на ликвидацию последствий сильного ветра, из-за которого возникли проблемы с проездом автотранспорта. По информации городского ДМРСУ, для этого сформировано несколько мобильных бригад.



Фото: администрация Читы Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду сносил кровли домов в Чите в Забайкальском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.«Из-за шквалистого ветра есть повреждения крыш. Сейчас ветер стих, уточняются масштабы разрушений. Запросы о помощи МЧС пока не поступали, информация по пострадавшим уточняется», - сказал официальный представитель ведомства.Всего в Чите было снесено 23 крыши, упало четыре дерева, пострадали два дорожных знака, повреждены две рекламные конструкции, упало три столба. Также пострадали 24 учебных заведения: крыши заборы, окна, сообщает сайт городской администрации краевого центра Забайкалья. Судя по видео в соцсетям, есть поврежденные автомобили и частные гаражи.Пострадал один человек, на него упал профлист с крыши, в клинической больнице пострадавшему оказана первая помощь, отпущен домой, уточняет официальный портал края.Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил оперативно ликвидировать последствия разгула стихии в Чите. «Необходимо оперативно ликвидировать последствия ураганного ветра в Чите. Синоптики прогнозируют ночью усиление силы ветра до 30 метров в секунду. Важно, чтобы все оперативные службы были готовы к этому», - подчеркнул Александр Осипов.Дополнительно губернатор поручил выделить деньги на ремонт пострадавших социальных объектов.В краевой столице дорожные службы направлены на ликвидацию последствий сильного ветра, из-за которого возникли проблемы с проездом автотранспорта. По информации городского ДМРСУ, для этого сформировано несколько мобильных бригад.Фото: администрация Читы