Парки Улан-Удэ остаются закрытыми

Мэрия столицы Бурятии готовилась открыть их 14 мая
Администрация Улан-Удэ готова была открыть парки для посещения горожан с соблюдением правил санэпидрежима с завтрашнего дня, с 14 мая. Однако по решению оперативного республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией парки откроются позднее.
Оперштаб и Роспотребнадзор в условиях распространения коронавирусной инфекции дали предписание открыть парки в последнюю очередь. Мэрия принесла горожанам свои извинения.
Как сообщал «Номер один», парки культуры и отдыха Улан-Удэ были закрыты для посещению с 30 марта на основании указа президента РФ от 25 марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
Фото: «Номер один»
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