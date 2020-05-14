В Бурятии выплатят небольшие компенсации маршрутчикам

Они получат субсидии на возмещение части понесенных с 1 по 30 апреля затрат







В Бурятии организации, занимающиеся регулярными перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам, получат субсидии на возмещение части понесенных с 1 по 30 апреля затрат, сообщили в правительстве республики.



Такое решение принято республиканским штабом по обеспечению устойчивого развития экономики в Бурятии в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и утверждено постановлениями правительства региона.



Юридические лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченные участники договора простого товарищества, занимающиеся этим видом деятельности, согласно постановлению правительства РФ относятся к числу наиболее пострадавших от нерабочих дней.



Сегодня транспортным обслуживанием жителей Бурятии в межмуниципальном и муниципальном сообщении заняты около 2 270 транспортных средств. Из них, по предварительным данным, с 1 по 30 апреля работали около 850 транспортных средств. Размер денежной выплаты работавшим в это время (на одно транспортное средство) составит 15 тыс рублей, находившимся в вынужденном простое - 10 тыс рублей.



По предварительной оценке, для реализации этой меры поддержки потребуется выделение из республиканского бюджета дополнительного финансирования в размере 26,95 млн рублей.



Предоставлением субсидий перевозчикам по межмуниципальным маршрутам займется министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. По муниципальным маршрутам - органы местного самоуправления. Выплаты начнутся в июне-июле текущего года.



Фото: egov-buryatia.ru

