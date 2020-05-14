Бурятия заняла третье место в ДФО по количеству смертей от COVID-19

Впереди республики только Приморский и Хабаровский края







В Бурятии за время пандемии новой коронавирусной инфекции скончались пятеро пациентов. Это третье место по количеству смертей от COVID-19 в ДФО, сообщил Информационный центр

по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



Отношение числа умерших людей к числу выявленных заболевших в Бурятии составляет 0,73%. По этому показателю регион занимает девятое место среди субъектов ДФО.



По данным ИЦК, в ДФО наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировано в Приморском крае – 12 человек и в Хабаровском крае – 7 человек. В число регионов ДФО, в которых отсутствуют летальные случаи, вызванные новой коронавирусной инфекцией, вошли: Сахалинская область и Чукотская АО. По отношению числа умерших людей к числу выявленных заболевших лидирует Магаданская область – 1,85%. За ней следует Приморский край – 1,19%.



Всего в России за время пандемии выявлен 242 271подтвержденный случай COVID-19 в 85 регионах. Из них летальных 2 212. Средний показатель смертности среди заболевших коронавирусом в России составляет 0,91%. В настоящее время Россия занимает 18 место в мире по количеству летальных исходов. Мировой антирейтинг возглавляют США, Великобритания и Италия.



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