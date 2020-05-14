Прокуратура нашла коррупцию в республиканском законе

Правительство Бурятии присвоило себе федеральные полномочия





В ходе антикоррупционной экспертизы республиканского закона «О порядке пользования недрами на участках недр местного значения в РБ» прокуратура Бурятии выявила положения, содержащие коррупциогенные факторы.

«Статьи 6 и 7 закона наделяли правительство республики полномочиями по установлению порядка составления и ведения территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых. Вместе с тем законом РФ «О недрах» эти полномочия отнесены к компетенции федеральных органов власти», сообщили в надзорном ведомстве.По требованию прокуратуры на очередной сессии Хурала Бурятии из указанных статей закона коррупциогенные факторы исключены.Фото: «Номер один»