В Бурятии фермер-погорелец заключает контракты с «Норникелем»

Григорий Корытов ждет первый урожай огурцов и развивает аквакультуру





В Бурятии в феврале нынешнего года пожар полностью уничтожил дом и все имущество у семейства Корытовых из Кабанского района. Сами хозяева получили ожоги. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики оперативно организовало сбор помощи погорельцам, сообщили в пресс-службе ведомства.По словам сына Григория, откликнулись люди даже из других регионов. Местные жители до сих пор помогают, кто чем может. «Мы очень благодарны всем, кто остался неравнодушен. У нас сгорел дом и все содержимое внутри. Родители получили сильные ожоги, до сих пор приходят в себя», - рассказал Григорий Корытов.Круглогодичная теплица, которая работает уже много лет, обеспечивает несколько деревень Кабанского района свежими огурцами, томатами и зеленью. В этом году рассаду выращивали заново. Всего 1200 кустов огурцов. Уже 15 мая планируют собрать первый урожай.«Все идет по плану. Настроение боевое. Будем работать в прежнем режиме, тем более, что спрос на нашу продукцию есть. В этом году мы полностью переходим на многолетние травы (кострец, экспарцет, клевер). Осталось засеять 270 гектаров»,- поделился Григорий.Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии предоставило фермеру господдержку - более 450 тыс рублей на проведение агротехнологических работ за счет федеральных и республиканских средств.Кроме того, в хозяйстве продолжат развивать и аквакультуру. Для инкубации икры уже готовы специализированные аппараты и цех. Запуск планируется в конце мая. Фермерам удалось заключить контракт с горнодобывающей компанией «Быстринское» («Норильский никель») по поставке рыбопосадочного материала - 120 тыс мальков сазана ежегодно. Также в этом году аграрии выходят на запланированные производственные мощности и планируют подать заявку на работу по госконтрактам, чтобы пополнять популяцию сазана в Селенге - главном притоке Байкала.Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz