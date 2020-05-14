В Бурятии энергетики наплевали на мораторий на отключение потребителей

Также коммунальщики пытаются начислить должникам пени







Прокуратура Бурятии выявила нарушения, касающиеся отключения потребителей коммунальных услуг и начисления пени за их несвоевременную оплату.

Напомним, что постановлением правительства России в связи с эпидемией коронавирусной инфекции до 1 января 2021 года введен мораторий на начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также ограничение и приостановление предоставления коммунальных услуг при их неполной оплате потребителями.Несмотря на это, в апреле 2020 года в электросетевую компанию в Муйском районе поступили заявки гарантирующего поставщика об отключении электроэнергии у потребителей, имеющих задолженность. Прокурор района объявил руководителю сетевой компании предостережение о недопустимости нарушения закона.Кроме того, прокурором объявлены два предостережения руководителям ресурсоснабжающих организаций для предотвращения начисления пени гражданам, не внесшим в установленный срок плату за коммунальные услуги.Фото: pixabay.com