В Улан-Удэ предприятие вольно обращалось с опасными отходами

Прокуратура нашла нарушения в работе АО «Горняк»





«Предприятие добывало подземные воды из скважины. Лицензия на право пользования подземными водами у компании отсутствовала. При работе предприятия на промышленной площадке образовывались отходы с I – IV класс опасности. Однако, компания не относила отходы к конкретному классу опасности и не разработала паспорта на отходы», сообщили в прокуратуре Бурятии.

За эти нарушения ответственное должностное лицо предприятия привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Гендиректору компании внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»