Бурятия ставит печальные рекорды в пандемии COVID-19, число случаев достигло 824

Асболютный рекорд прироста выявленных заболевших коронавирусом за сутки – 88 человек



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 824. Это на 88 больше, чем было в среду, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Добавим - это абсолютный суточный рекорд прироста за все время пандемии. Кроме того, умер еще один пациент с COVID-19. Всего число летальных случаев достигло шести.



Новые случаи зафиксированы из следующих очагов: 10 - прибывшие в Бурятию, 37 случаев дал Баунтовский район, 17 - Кижингинский, 24 - контактные с ранее выявленными.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 252 человека. Круг контактных лиц составляет 1903 человека, все лабораторно обследованы.



На 14 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 313 больных, из них 35 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении находится 253 больных COVID-19 с легким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 77 человек.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - один.



В девяти обсерваторах сегодня находятся 451 человека.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1438 человек, с нарастающим итогом – 57 680 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



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