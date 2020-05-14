14.05.2020
Бурятия ставит печальные рекорды в пандемии COVID-19, число случаев достигло 824

Бурятия ставит печальные рекорды в пандемии COVID-19, число случаев достигло 824

Асболютный рекорд прироста выявленных заболевших коронавирусом за сутки –  88 человек

В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 824. Это на 88 больше, чем было в среду,  сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Добавим - это абсолютный суточный рекорд прироста за все время пандемии. Кроме того, умер еще один пациент с COVID-19. Всего число летальных случаев достигло шести.

Новые случаи зафиксированы из следующих очагов: 10 - прибывшие в Бурятию, 37 случаев дал Баунтовский район, 17 - Кижингинский, 24 - контактные с ранее выявленными.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 252 человека. Круг контактных лиц составляет 1903 человека, все лабораторно обследованы.

На 14 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 313 больных, из них 35 детей. Состояние детей удовлетворительное.

На амбулаторном лечении находится 253 больных COVID-19 с легким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания –  77 человек.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - один.

В девяти обсерваторах сегодня находятся 451 человека.

За сутки проведено исследований на коронавирус от 1438  человек, с нарастающим итогом – 57 680 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com
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