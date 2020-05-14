В Бурятии возбуждено дело по контрабанде леса на 26 млн рублей

Незаконным вывозом древесины в КНР занималась российско-китайская ОПГ



Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя компании, который организовал контрабанду леса и отмывание денег, полученных преступным путем. Больше половины из них – около 10 млн рублей - им незаконно легализованы.



Предприниматель действовал в составе организованной преступной группы, в которую помимо россиян входили три гражданина Китая. Преступная группа приобретала незаконно заготовленную древесину хвойных пород и в дальнейшем незаконно вывозила ее в Китай, внося в декларации фиктивные сведения о происхождении товара.



С июня 2017 по август 2018 года контрабандным путем в Китай вывезли более 6,7 тыс кубометров пиломатериалов из сосны на 26 млн рублей, сообщили в пресс-службе таможни.



Часть денег предприниматель незаконно легализовал через различные финансовые операции с целью придания им законного происхождения, чем обеспечил себе возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению.



Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя фирмы по статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств в особо крупном размере, добытых в результате совершения преступления». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.



Фото: Бурятская таможня

