В Бурятии почта вернула осужденному деньги

Бывший заключенный не получил после освобождения остатки с лицевого счета



В Бурятии управление Федеральной почтовой службы согласилась с рекомендацией республиканского уполномоченного по правам человека о восстановлении нарушенных прав бывшего заключенного и возмещении ему в досудебном порядке 8 тыс рублей

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В ходе проверки по обращению осужденного П. установлено, что еще в сентябре 2017 года денежные средства в размере около 8 тыс рублей, оставшиеся на его лицевом счете после освобождения, были направлены ему почтовым переводом по домашнему адресу в Бичурский район. В дальнейшем почтальон выдала деньги третьему лицу (женщине) без доверенности, а мужчина деньги так и не получил.



В качестве возмещения за выплату перевода ненадлежащему лицу бывшему заключенному направлен электронный перевод на требуемую сумму, сообщили в пресс-службе омбудсмена



Фото: «Номер один»

