14.05.2020
В Бурятии дальнобойщик заплатил работодателю за порванный тент

В Бурятии дальнобойщик заплатил работодателю за порванный тент

Водителю грозил запрет на выезд по рейсам в Монголию и Китай

В Бурятии судебные приставы взыскали с водителя большегрузного автомобиля крупную сумму материального ущерба за ДТП - 177 тыс рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Такую сумму взыскал работодатель после совершения водителем аварии из-за несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками. Шофер большегруза  наехал на препятствие, проехав на знак «Ограничение высоты». В результате, машине  с полуприцепом были причинены серьезные механические повреждения. Ущерб в основном возместила страховая компания. Однако страховщик отказал в выплате возмещения за ремонт повреждений тента полуприцепа.

По этой причине, а также в связи с оплатой работодателем франшизы, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью обратился в суд за взысканием с водителя стоимости восстановительного ремонта, которая, по оценкам независимой экспертизы, превысила 177 тыс рублей.

После истечения срока добровольного исполнения решения суда, приставы предупредили должника о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. В итоге водитель в кратчайшие сроки перечислил сумму задолженности на депозитный счет структурного подразделения, так как ему грозил запрет на рейсы в  Китай и Монголию.

На сегодняшний день задолженность в размере 177 тыс рублей перечислена на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото: pixabay.com

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