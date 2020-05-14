В Бурятии дальнобойщик заплатил работодателю за порванный тент

Водителю грозил запрет на выезд по рейсам в Монголию и Китай



В Бурятии судебные приставы взыскали с водителя большегрузного автомобиля крупную сумму материального ущерба за ДТП - 177 тыс рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Такую сумму взыскал работодатель после совершения водителем аварии из-за несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками. Шофер большегруза наехал на препятствие, проехав на знак «Ограничение высоты». В результате, машине с полуприцепом были причинены серьезные механические повреждения. Ущерб в основном возместила страховая компания. Однако страховщик отказал в выплате возмещения за ремонт повреждений тента полуприцепа.



По этой причине, а также в связи с оплатой работодателем франшизы, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью обратился в суд за взысканием с водителя стоимости восстановительного ремонта, которая, по оценкам независимой экспертизы, превысила 177 тыс рублей.



После истечения срока добровольного исполнения решения суда, приставы предупредили должника о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. В итоге водитель в кратчайшие сроки перечислил сумму задолженности на депозитный счет структурного подразделения, так как ему грозил запрет на рейсы в Китай и Монголию.



На сегодняшний день задолженность в размере 177 тыс рублей перечислена на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: pixabay.com



