В Бурятии потушили девять лесных пожаров

С огнем в порывистый штормовой ветер боролись более 540 человек



В Бурятии за прошедшие сутки тушили 14 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском и Хоринском районах на общей площади более 680 гектаров.



С огнем в порывистый штормовой ветер боролись 542 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Использовалось 119 единиц лесопожарной техники.

В результате девять лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском Тарбагатайском и Хоринском районах ликвидированы. Лесной пожар в Заиграевском районе локализован, также локализованы три сложных лесных пожара в Иволгинском районе.



Сегодня ведется тушение грозового пожара в Прибайкальском районе на площади 50 гектаров. Также продолжается дотушивание локализованных очагов. Кроме того, в Баунтовском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка в труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.



Фото: РАЛХ



