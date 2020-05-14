14.05.2020
В Бурятии потушили девять лесных пожаров

В Бурятии потушили девять лесных пожаров

С огнем в порывистый штормовой ветер боролись более 540 человек

В Бурятии за прошедшие сутки тушили 14 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском и Хоринском районах на общей площади более 680 гектаров.

С огнем в порывистый штормовой ветер боролись 542 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Использовалось 119 единиц лесопожарной техники.
В результате девять лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском Тарбагатайском и Хоринском районах ликвидированы. Лесной пожар в Заиграевском районе локализован, также локализованы три сложных лесных пожара в Иволгинском районе.

Сегодня ведется тушение грозового пожара в Прибайкальском районе на площади 50 гектаров. Также продолжается дотушивание локализованных очагов. Кроме того, в Баунтовском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка  в труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.

Фото: РАЛХ

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