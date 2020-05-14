В России препарат против COVID-19 может появиться в конце мая

Объявлено о положительных промежуточных результатах исследования фавипиравира



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» объявили о первых промежуточных положительных результатах открытого сравнительного клинического исследования препарата фавипиравир у пациентов, госпитализированных с COVID-19, сообщила пресс-служба РФПИ.



Согласно получаемым данным, 60% пациентов из 40 человек, принимавших фавипиравир, имели отрицательный тест на коронавирус после пяти дней терапии. Это в два раза выше, чем в группе стандартной терапии. Данные совпадают с результатами китайских исследований, которые также показали сокращение срока болезни с 11 дней до 4-5 дней.



В настоящий момент в клинических исследованиях принимают участие шесть ведущих медицинских центров в Москве, Смоленске и Нижнем Новгороде. В том числе: Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова, ЦКБ. Всего исследования охватят 330 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в 30 центрах в восьми регионах России.



Следующий важный этап – это получение регистрационного удостоверения на возможность применения фавипиравира в масштабах всей страны. Группа компаний «ХимРар» совместно с РФПИ могут начать коммерческие поставки препарата уже в конце мая. Производственные мощности и необходимые реагенты подготовлены.



Среди прогнозируемых преимуществ фавипиравира - существенное сокращение сроков течения болезни, эпидемической опасности пациентов, а также таблетированная форма препарата, которая делает его применение более удобным. Регуляторы и эксперты смогут в режиме онлайн осуществлять контроль за безопасностью приема фавипиравира – для них разрабатывается специальная система пострегистрационного мониторинга.



«Первые позитивные результаты исследования будут способствовать получению ускоренного разрешения на начало применения препарата от минздрава РФ, что позволит начать лечение пациентов фавипиравиром во всех регионах страны. Применение препарата позволит сократить срок пребывания инфицированных COVID-19 пациентов в стационаре и снизит потребность в открытии новых стационаров. Уже произведено 250 курсов препарата, еще 1500 курсов - в стадии производства. Совместно с «ХимРар» налажены технологические линии для выпуска до 600 тыс курсов в год. С завершением клинических исследований и процедур регистрации фавипиравира Россия станет одной из немногих стран в мире, самостоятельно производящих препарат от коронавируса, и сможет гарантированно обеспечить его надежные поставки в медицинские учреждения», - говорит Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.



«Состоялся Совет по безопасности в рамках клинического исследования препарата фавипиравир, в ходе которого независимые эксперты обсудили эффективность первых пяти дней терапии, подтвердили удовлетворительную безопасность и переносимость препарата и рекомендовали продолжать клиническое исследование. Мы активно открываем дополнительные медицинские центры в Москве и других городах России, но в рамках исследования можем охватить ограниченное количество пациентов. Учитывая острую необходимость доступа к высокоэффективному лечению большего числа больных коронавирусной инфекцией и обеспечения препаратом лечебно-профилактических учреждений России, мы надеемся, что министерство здравоохранения поддержит возможность временной регистрации фавипиравира по ускоренной схеме в соответствии с постановлением правительства РФ», - отметила Елена Якубова генеральный директор «Химрар-Фарма».



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. РФПИ сейчас обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 трлн рублей, охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс сотрудников, их годовая выручка составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более 40 млрд долларов.



Группа компаний «ХимРар» объединяет исследовательские, производственные и инвестиционные компании в области фармацевтики для разработки и коммерциализации инновационных фармпрепаратов, средств диагностики, профилактики и новых методов лечения жизнеугрожающих заболеваний в России и за рубежом.



Фото: chemrar.ru