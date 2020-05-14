Видео дня: В Улан-Удэ в доме от компании «Бест» произошел потоп

На этот раз причиной происшествия стал прорыв батареи





В центре Улан-Удэ в доме, построенном компанией «Бест Плюс» возле развязки у Центрального рынка, произошел потоп. Видеороликами происшествия жильцы дома делятся в мессенджерах.









По информации жильцов, на одном из этажей прорвало батарею, после чего поток воды хлынул вниз по лестнице, а оттуда – на улицу.











Напомним, о проблемах с качеством новостроек от компании «Бест Плюс» «Номер один» подробно рассказывал в прошлом году . К слову, новостройку на ул. Балтахинова топит с завидной регулярностью.





- Неоднократно многочисленные специалисты говорили о том, что строить в этом месте дом небезопасно. Но высотку все равно возвели. И с каждым ливнем подземную парковку затапливало. Вся вода с горсада, а также с моста, где не отведены стоки, бежала в дом водопадом. За четыре минуты паркинг наполнялся водой на полтора метра. Нам пришлось закупать насосы и экстренно откачивать потоки воды, - рассказали тогда нашему изданию.Фото: «Номер один», скриншоты видеоВидео: соцсети