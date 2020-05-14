14.05.2020
В Чите ураган повредил кровлю более 40 зданий

В Чите ураган повредил кровлю более 40 зданий

Отключения электроэнергии наблюдались во всех административных районах города

Повреждения в результате шквалистого ветра в Чите получили более 20 социальных объектов, около 20 жилых домов, повалено несколько дорожных знаков, рекламных конструкций, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг в мэрии краевого центра Забайкалья.

Днем 13 мая по Чите прошелся ураганный ветер с порывами до 30 метров в секунду, пострадал один человек, он госпитализирован. Сразу после разгула стихии местные власти, коммунальные службы, электрики приступили к работе по ликвидации последствий.

«Повреждена кровля зданий средних школ, детских садов, роддома - более 20 зданий. Также кровля повреждена на жилых домах, всего около 20», - рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил выделить деньги на ремонт пострадавших социальных объектов.

Кроме того, ураган привел к перебоям электроснабжения. Отключения электроэнергии наблюдались во всех административных районах города. По состоянию на утро 14 мая все неполадки, вызванные погодными условиями, устранены.

Фото: администрация Читы
стихия ураган Чита
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