В Забайкалье осужден контрабандист золота в крупном размере

Он проведет в колонии общего режима три с половиной года



Забайкальский районный суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в «незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Как установлено судом, в октябре 2019 года мужчина, находясь в Краснокаменске, спрятал 20 слитков золота под пластмассовый кожух коробки передач личного автомобиля. После этого он проследовал в поселок Забайкальск с целью выезда в КНР.



В ходе проведения таможенного контроля на МАПП Забайкальск таможенники с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса в его автомобиле обнаружили и изъяли 20 металлических слитков общим весом более 1,2 кг, содержащих в своем составе золото стоимостью более 3,5 млн рублей.



В ходе следствия и судебного заседания подсудимый вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.



С учетом мнения государственного обвинителя Даурской транспортной прокуратуры ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Контрабандное золото конфисковано в доход государства.



Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре.



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