В Бурятии в Селенгу выпустили более 20 тыс штук молоди осетра

Всего планируется выпустить около 1 млн подрощенной молоди для сохранения популяции краснокнижной рыбы

В Бурятии Байкальский филиал «Главрыбвода» провел очередной выпуск подрощенной молоди осетра в рамках компенсационных мероприятий. Всего выпущено более 20 тыс штук молоди в главный приток Байкала - Селенгу, это место нереста царь-рыбы, сообщили в минсельхозе республики.Напомним, что осетр - единственный представитель хрящевых рыб в озере Байкал, и образует здесь особый подвид. Окраска осетра варьирует от светло-коричневой до темно-бурой, брюшная сторона всегда светлая.Осетр в основном обитает в дельте реки Селенги, в устьях некоторых других рек, в заливах Байкала на глубине 20-50 м. Осенью, когда отмечаются сильные ветра, он опускается до глубины 150 м. Зимует в ямах в устьях крупных рек. Размножается осетр в реках - таких, как Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин. Линейный рост осетра в среднем составляет 5-7 см в год.С 1947 года по настоящее время вылов осетра в Байкале запрещен. По оценкам специалистов Байкальского филиала «Главрыбвода», при сохранении достигнутых объемов искусственного воспроизводства и организации эффективных охранных мероприятий байкальского осетра есть надежда, что популяция будет восстановлена. Байкальский филиал «Главрыбвода» будет продолжать выпуск молоди осетра и планирует выпустить около 1 млн подрощенной молоди с целью поддержания и сохранения популяции.Фото: Байкалрыбвод и baikalproc.ru