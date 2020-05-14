Школьникам Улан-Удэ начали выдавать продуктовые наборы за май

Список получателей наборов расширен





В связи с продлением дистанционного обучения Городской комбинат школьного питания начал выдачу продуктовых наборов льготным категориям школьников за май, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом месяце продуктовые наборы получат 16070 школьников. В мае сухие пайки дополнительно получат дети, которые обучаются на дому: дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, получающие длительное лечение. Списки формировались в общеобразовательных учреждениях по согласованию с Управлением социальной защиты населения Улан-Удэ.Выдача продуктовых наборов, как и в апреле, осуществляется в школах по индивидуальному графику для родителей, при строгом соблюдении санитарно–эпидемиологических мер безопасности: масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция рук и поверхностей.На 14 мая в 34 школах города выдано 9625 наборов.Фото: мэрия Улан-Удэ