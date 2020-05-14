НБКИ: «Ситуация в розничном кредитовании шоковая»

Падение выдачи кредитов в апреле сопоставимо с сокращением в «кризисном» январе 2015 года



В России количество выданных банками в апреле нынешнего года потребительских кредитов сократилось на 60% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Падение выдачи в апреле сопоставимо с сокращением, зафиксированным в «кризисном» январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда выдача потребкредитов «упала» на 61,3%



При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года сокращение выдачи потребительских кредитов оказалось еще более существенным - на 63,7%. Оно оказалось сопоставимым с сокращением, зафиксированным в «кризисном» январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда выдача потребкредитов «упала» на 61,3%.



Кроме того, минимальное количество заявок на беззалоговые кредиты зафиксировано в первую неделю марта во всех категориях кредитов. Наиболее резко упал спрос на крупные займы объемом более 300 тыс рублей – на 72% от максимальных мартовских показателей. На займы объемом 30-100 тыс рублей и 100-300 тыс рублей на пике падения было подано на 60% меньше заявок, на займы до 30 тыс рублей – на 49% меньше. При этом спрос на небольшие кредиты до 30 тыс рублей показывает наиболее сильную тенденцию к восстановлению. По данным за неделю с 3 по 19 апреля количество заявок на микрокредиты восстановилось до 71% от мартовского максимума.



Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны.



«Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно, шоковая, - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Падение выдачи по потребительским кредитам в апреле составило 60%. При этом онлайн-кредитование продолжает работать с небольшим снижением, а многие лидеры рынка даже нарастили свои объемы по сравнению с мартом 2020 года. В свою очередь офлайн-кредитование в прошлом месяце, по сути, «встало». В целом, на наш взгляд, становится все более очевидным, что будущее в розничном кредитовании – за дистанционными каналами продаж».



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