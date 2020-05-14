Тугнуйский разрез передал помощь Мухоршибирской ЦРБ

Это противочумные костюмы и другие средства защиты



Представители угольного разреза «Тугнуйский» (СУЭК) передали медикам Мухоршибирской районной больницы помощь в виде защитных средств, необходимых для их работы в сложный эпидемиологический период.



Это: 200 противочумных костюмов, 200 костюмов «Тайвекс», 4 тыс пар перчаток, 6 тыс медицинских масок и 100 респираторов. Ранее Тугнуйский разрез уже доставлял помощь этой же больнице - комбинезоны «Тайвекс», респираторы и защитные очки. Ранее Тугнуйский разрез уже доставлял помощь этой же больнице - комбинезоны «Тайвекс», респираторы и защитные очки, сообщили в пресс-службе СУЭК.



«Мы благодарим Тугнуйский угольный разрез за постоянную поддержку, регулярную помощь, не только материальную, но и моральную. Это позволяет нам, медицинским работникам, исполнять свой профессиональный долг качественно и безопасно», - сказала Татьяна Эрдынеева, главный врач Мухоршибирской ЦРБ.



Фото: suek.ru

