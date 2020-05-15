В Улан-Удэ волонтеры жалуются на халявщиков и аферистов

Вполне обеспеченные люди охотятся на халявные продуктовые пайки





В период самоизоляции много семей остались без работы и денег на существование. Особенно под ударом оказались многодетные семьи. Страдают и одинокие старики, которым некому помочь даже просто сходить до магазина. В такой ситуации вдвойне отрадно, что в Улан-Удэ есть волонтеры и добровольцы, безвозмездно оказывающие помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Однако и тут есть подводные камни. Альтруисты столкнулись с так называемым «бабушкиным террором», когда вполне обеспеченные пенсионерки с азартом охотятся на халявные продуктовые пайки.

В Бурятии помимо Минсоцзащиты оказывают помощь нуждающимся несколько благотворительных фондов. К примеру, добровольческий центр «ДоброДом», куда сегодня входит более тысячи волонтеров республики. Люди самых разных возрастов и профессий добровольно и бескорыстно ежедневно помогают нуждающимся. Помогают и спонсоры-предприниматели, поставляющие общественникам продукты и вещи первой необходимости.- По республике привлечено больше тысячи добровольцев, по своей воле вызвавшиеся помогать. Причем, среди них, вопреки общепринятому мнению, не только студенты и молодежь, но и люди среднего и старшего возраста. Это и работники бюджетной сферы, и бизнесмены - словом, представители всех слоев населения, - говорит волонтер «ДоброДома» Чингис Болотов.Кто-то, понимая, как сейчас нужна людям поддержка, готов помогать анонимно. При этом порой щедрость анонимных помощников поражает своими масштабами. Так, 6 мая в «ДоброДом» завезли 19,5 тонны крупы. При этом мужчина наотрез оказался от какого-либо упоминания своего имени в СМИ или где-то еще. Современный бурятский Зорро передал добровольцам семь видов круп.- Вы представляете, почти 20 тонн крупы. Продукция качественная, непросроченная, со всеми необходимыми документами. И человек, передав целый контейнер продуктов, решил остаться неизвестным. Мы считаем, это образ настоящего предпринимателя, неравнодушного к своему народу, и ответственного бизнесмена. С таким запасом нам не страшно продержаться и месяц. Сегодня ребята из Call-центра с большой радостью отвечают на звонки, смело принимая заявки, - говорят добровольцы.Ежедневно в «ДоброДом» поступает более 200 заявок с просьбами о помощи. С каждым днем помогать продуктами населению становится все труднее и труднее. Звонков много, а продовольствия не всегда хватает. Поэтому вдвойне обидно, когда так необходимые для кого-то продукты попадают не в те руки.В Улан-Удэ добровольцы столкнулись с нехорошей тенденцией. Пожилые люди, как правило, это женщины, обзванивают все подряд горячие линии и фонды, собирая «урожай» продуктов. При этом они не относятся к категории остро нуждающихся. Зато хитроумные бабушки проявляют незаурядные актерские способности, пытаясь обмануть волонтеров.- У таких бабушек есть и дети, и достаток. Мы порой уже говорим им: «Бабушка, не позорься, хватит просить». Но она опять просит. Причем иногда такие бабушки соревнуются друг с другом, кто больше соберет. Относятся к этому с таким азартом, словно по грибы идут. И плевать они хотели на то, что из-за них еда может не достаться тем, кто действительно голодает, - рассказывают добровольцы.Поэтому возникла идея, что нужно каким-то образом синхронизировать информацию о тех, кто получает благотворительную помощь. Чтобы иметь возможность «пробивать» адреса и контакты «охотниц» за халявой.Волею случая столкнулись с одной из таких бабушек-«разбойниц» и журналисты нашей редакции. После выхода в свет публикации о добром предпринимателе из Азербайджана Халиде Гейдарове нам начали звонить люди с просьбой дать контакты нашего героя. Особенно запомнилась бабушка, она, буквально рыдая, рассказала нам о своей трудной жизни. Как живет одна, питается, чем придется. «Я ем одну кашу на воде, у меня нет ни детей, ни мужа. Больные почки. Выйти из дома не могу, так как нет даже маски». Конечно, мы попросили Халида Гейдарова помочь бедной женщине в первую очередь.Никто не ожидал, что у этой истории будет далеко не счастливый финал. Бизнесмен откликнулся на зов о помощи и в тот же день привез по указанному адресу огромный пакет с продуктами. И тут же понял, что столкнулся с аферисткой. На видео, что снимали для отчета его помощники, видно, как женщина открывает подъездную дверь, причитая и всхлипывая, забирает пакет и тут же меняется в лице, задавая вопрос: «А маски-то где?». Позже подозрения предпринимателя подтвердились словами соседей «бедной, больной и одинокой бабушки», как выяснилось, имеющей родственников, отличное здоровье, даже является членом одной из политических партий. А также известна как активист дома и борец с управляющей организацией за права жителей.- Лучше бы я отдал эти продукты действительно нуждающимся людям, - горько посетовал Халид Гейдаров, признавшись нам, что уже не в первый раз сталкивается с похожим обманом.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: «Номер один»