В Бурятии виновника лесного пожара нашли спящим у огня

Выпивоха шел пешком по автотрассе и забрел ночью в лес «погреться»



В Бурятии лесники на перевале Мандрик увидели сегодня лесной пожар, а рядом с очагом возгорания обнаружили спящего мужчину. Как оказалось, 47-летний житель Прибайкальского района находился в состоянии алкогольного опьянения. Со слов мужчины, он «шел полночи и замерз, а пошел в лес, чтобы согреться».



Общая площадь, пройденная огнем, составляет 0,3 гектара. На тушении работает 13 человек из числа лесной охраны. Используются две лесопожарные машины.



Сейчас с предполагаемым виновником лесного пожара работают сотрудники полиции.



Лесники днем направлялись для ликвидации грозового пожара в Прибайкальском районе. Поджигателя леса они нашли «по пути», сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Фото: РАЛХ

