Минобрнауки России определило порядок поступления в вузы

Сроки приема документов будут привязаны к дате официального объявления результатов ЕГЭ



Министерство науки и высшего образования России определило особенности приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год.



Сроки приема документов будут привязаны к дате официального объявления результатов ЕГЭ – единого экзамена, который сдают выпускники российских школ. С этого момента для поступления на очные программы бакалавриата и специалитета в течение девяти календарных дней смогут подать документы абитуриенты, которым предстоит проходить вступительные испытания в вузе, в течение 23 календарных дней – те, кто поступает по результатам ЕГЭ.



Все документы подаются дистанционно – через электронную информационную систему вуза или сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». В заявлении о согласии на зачисление абитуриент должен подтвердить, что готов представить в вуз оригинал документа о предыдущем образовании и пройти необходимый медосмотр в течение первого года обучения.



Так как сроки проведения ЕГЭ будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период, минобразования Бурятии советует абитуриентам уже сейчас связаться с приемной комиссией вуза, в который планируется поступление, и уточнить информацию. Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете абитуриента и написать напрямую в вуз, ответ придет в течение десяти рабочих дней.



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